Jennifer Lopez faz mistério e deleta todas as fotos de suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 23, Jennifer Lopez (53) deixou a internet em polvorosa ao deletar todas as fotos de suas redes sociais.

A cantora apagou a foto de perfil, bem como todas as fotos de seu Instagram. Em seu Twitter, sua foto de perfil foi excluída, mas seus tweets se mantiveram.

Os fãs da cantora começaram a especular novidades, e a hashtag “J-LO is coming” (“J-LO está vindo”) começou a borbulhar no Twitter.

"Jennifer Lopez você aparece aqui e explique o que está acontecendo", comentou uma fã. E outra seguidora da dona do hit "Ain't Your Mama" ainda escreveu: "Volta aqui, estou nervosa".

O site da diva pop também se encontra sem nenhum conteúdo e apenas com um novo logo, uma assinatura de Jennifer.

Ainda neste ano, a esposa de Ben Affleck (50) lançou um documentário sobre sua performance no Super Bowl, intitulado “Halftime” e ainda protagonizou um filme ao lado de Maluma e Owen Wilson, chamado "Marry Me". Para ambas as produções, J-Lo lançou músicas inéditas.

Porém, Jennifer não lança um álbum musical sem estar ligado a um filme desde 2014, quando lançou o “A.K.A”. O último single da cantora é de 2021, intitulado “Cambia el Paso” e é uma parceria com o cantor Rauw Alejandro.

O último post no Instagram de Jennifer foi romântico! No último domingo, 20, Jennifer apareceu ao lado do marido Ben Affleck em um vídeo.

No áudio do clipe, havia uma narração que dizia: “Sim eu consegui. Achei a pessoa que me faz ser o mais feliz que já fui”.