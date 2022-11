Jennifer Lopez compartilha vídeo raro ao lado do marido Ben Affleck

A cantora Jennifer Lopez compartilhou em suas redes sociais um vídeo fofo ao lado do seu marido Ben Affleck

Neste último domingo, 20, Jennifer Lopez surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo raro ao lado de seu marido Ben Affleck.

A cantora publicou em seu Instagram um vídeo fofo em que aparecia abraçada com o amado, que mascava chiclete.

No áudio do clipe, havia uma narração que dizia: “Sim eu consegui. Achei a pessoa que me faz ser o mais feliz que já fui”.

Os seguidores de Jennifer adoraram o vídeo e rasgaram elogios ao casal! “Ben e Jeniffer Affleck, ambos cuidam, respeitam e se amam”, escreveu uma fã. E outra seguidora escreveu: “É verdade quando dizem que amor verdadeiro existe”.

Sra. Affleck!

Recentemente, Jennifer Lopez comentou sobre pegar o sobrenome de Ben Affleck para si e sobre a repercussão negativa que isto teve.

As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será Sra. Affleck porque nos unimos. Nós somos marido e mulher. Me orgulho disso. Eu não acho que isso seja um problema”, comentou a artista.