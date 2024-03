Jatinho com Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane: ‘Chegou a declarar emergência’

Os cantores Xand Avião e Zé Vaqueiro levam susto durante voo nesta sexta-feira: ‘Foram momentos bem tensos’

Os cantores Xand Avião e Zé Vaqueiro levaram um grande susto durante um voo de jatinho nesta sexta-feira, 1º. Eles estavam indo para Fortaleza quando o avião teve uma pane no ar, mas o piloto conseguiu contornar a situação e todos estão bem.

A equipe de Xand contou à Quem que o avião está na perícia após pane nos dois motores. “O piloto chegou a declarar emergência à torre de controle durante o voo e ao CENIPA, órgão que cuida de acidentes aéreos”, informaram.

Segundo o Diário do Nordeste, o piloto iria fazer um pouso de emergência, mas os motores voltaram a funcionar e ele conseguiu seguir até o destino. O jatinho estava com 8 pessoas à bordo.

Nas redes sociais, Xand celebrou o pouso em segurança. “Em casa, graças à minha mãezinha”, disse ele. Por sua vez, Zé Vaqueiro falou sobre o susto. "Boa tarde, pessoal! Hoje voltando no jatinho Brasília -- Fortaleza, a gente estava voltando para casa, tivemos esse pequeno susto, foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo, está todo mundo bem. Vim aqui só para tranquilizar vocês, estou recebendo mensagens aqui. Obrigado pela preocupação de cada um de vocês. deus abençoe e proteja todo mundo. Está todo mundo bem, graças a Deus", afirmou.

Zé Vaqueiro explica se filho receberá alta

Nesta quinta-feira, 29, Zé Vaqueiro contou que está na expectativa de levar Arthur para casa em breve, após sete meses de internação. O pequeno é fruto do relacionamento com Ingra Soares e nasceu com uma malformação congênita que o manteve na UTI neonatal desde o nascimento.

"Muita gente tá perguntando no direct se Arthur continua no hospital. Sim, ele continua. Em breve, se Deus quiser, ele vai receber alta e vai tá indo pra casa, com fé em Deus", explicou o artista nos stories do Instagram.

"A fonoaudióloga está fazendo todo um preparo com ele para a retirada da sonda pela qual ele se alimenta. Se evoluir isso, ele vai pra casa sem a sonda. Porém, se não tiver a evolução dele, se Deus quiser, vai pra casa com a sondinha de alimentação mesmo e ela vai ficar acompanhando ele em casa", disse ele.

Ele também agradeceu os seguidores que estão na torcida pela evolução do filho e falou sobre a expectativa de ter Arthur em casa pela primeira vez desde seu nascimento. "Se Deus quiser, já já ele vai estar indo pra casa, não vejo a hora", finalizou.