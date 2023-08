Jão bate recorde com seu novo álbum “Super” e desabafa em participação na TV: “Não imaginava”

O cantor Jão bateu um recorde com seu novo álbum “Super”, que se tornou o álbum mais ouvido em 24 horas nas plataformas de streaming no Brasil

Nesta quarta-feira, 16, foi confirmado que o novo álbum de Jão bateu um recorde no Brasil. O quarto disco do cantor se tornou o mais ouvido em 24 horas nas plataformas de streaming do Brasil, ultrapassando o álbum “Midnights” da americana Taylor Swift.

“Super” além de ser o quarto álbum de Jão, fecha um ciclo criado pelo cantor logo em seu primeiro projeto. Cada um dos quatro discos de sua carreira representa um elemento da natureza. O primeiro álbum do artista, “Lobos”, representa a terra; já o segundo, “Anti-Herói” significa o ar; “Pirata”, álbum que chegou a ser indicado a um Grammy Latino, é representante da água e “Super” encerra o ciclo com fogo.

O álbum novo do cantor atingiu em seu primeiro dia de lançamento um total de 8.587.751 de streaming na principal plataforma de música. Além desta conquista, Jão chegou no Top 1 de artistas no Brasil e número 72 no top de artistas mundialmente.

Em seu Instagram, Jão publicou as conquistas de “Super” junto a uma selfie sua sorrindo, e escreveu na legenda da postagem: “Muito obrigado”. Ainda em suas redes sociais, nesta última terça-feira, 15, Jão anunciou que as datas da turnê serão anunciadas nesta quarta, e as vendas se iniciam na quinta-feira, 17.

Além do agradecimento nas redes, Jão compareceu nesta manhã no programa “Mais Você”. O cantor gravou um vídeo agradecendo seus fãs e celebrando a grande conquista. Além da mensagem, Jão ainda mandou um recado para a apresentadora Ana Maria Braga, que está de férias.

“Muito obrigado pelo carinho, estou muito muito feliz de ter tido o álbum nacional com a melhor estreia nas plataformas de música. Eu estava muito confiante com esse disco, eu amo ele, venho trabalhando nele há dois anos. Mas eu não imaginava que seria nessa proporção, mas meus fãs são muito incríveis e me deram esse presente muito muito lindo”, começou dizendo o astro.

Jão ainda comentou sobre a turnê de “Super” que será feita em estádios pelo Brasil: “É só o começo de um novo ciclo, minha turnê vai ser anunciada hoje, estou muito feliz com ela. Se inicia ano que vem e vão ser shows grandiosos e lindos, como meu público merece”.

Por fim, o cantor que ficou loiro para essa nova era mostrou muito bom-humor ao mandar um recado para Ana Maria: “Um beijo para todo mundo, um bom dia. E Ana Maria, sei que está de férias, mas esse cabelo aqui é em sua homenagem”.

bom dia com recado fofo do Jão no Mais Você

Novidades!

Mas as novidades não param por aí! Além de ter revelado o álbum e feito uma audição exclusiva para os fãs antes de seu lançamento, Jão tem mais surpresas para seus admiradores. Em conversa com a Folha de S. Paulo, o cantor revelou que deve lançar novas músicas, mas que não são suas.

A mãe do cantor Cazuza, Lucinha Araújo, presenteou Jão com músicas inéditas do filho. Jão pretende gravá-las em seu devido tempo. “Quero fazer da maneira certa, respeitando a obra dele. Mas já vi uma música que ele nunca gravou e é perfeita, como não poderia deixar de ser”, disse o artista.