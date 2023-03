Jade Picon curte último show de Coldplay no Brasil: “Sonhar acordada”

A influenciadora Jade Picon esbanjou alegria ao acompanhar o último show da banda Coldplay no Brasil

Nesta terça-feira, 28, a banda Coldplay realizou o último dos seus 11 shows pelo Brasil. A última cidade que a banda performou foi o Rio de Janeiro, e quem marcou presença na data especial foi Jade Picon.

A influenciadora compartilhou os vídeos e fotos do show apenas nesta quarta-feira, 29, e explicou o motivo: “Vamos aos anexos de ontem, posto tudo atrasado mesmo. Faço isso para eu curtir real na hora e depois postar com calma”.

Nos clipes compartilhados em seu Instagram, Jade aparecia cantando as músicas e encantada com o show de luzes na apresentação da banda liderada por Chris Martin.

Para celebrar o último dia da passagem da banda pelo Brasil, o Coldplay trouxe diversas surpresas ao palco, como o cantor Milton Nascimento que performou a música “Maria, Maria”. Outro convidado foi Seu Jorge, que Jade apareceu cantando uma canção em seus stories.

“Grata demais por poder sonhar acordada vivendo experiências como essa. Foi demais”, declarou a intérprete de Chiara na novela Travessia.

Reprodução: Instagram

A passagem do Coldplay e seu vocalista Chris Martin no Brasil foi marcante com diversos momentos memoráveis.

Quando a banda estava a caminho do seu último show, Chris foi cercado por fãs e esbanjou simpatia ao cumprimentar todos.