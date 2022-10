J Balvin, que está em turnê pelo Brasil, se declara para Anitta em entrevista

Começando sua turnê sulamericana pelo Brasil, cantor J Balvin supera barreira linguística para conquistar o país

O cantor colombiano de reggaeton J Balvin (37) escolheu o Brasil para dar o pontapé inicial de sua turnê na América do Sul, com canções do seu álbum mais recente, “JOSÉ”. Após seu primeiro show, que aconteceu no Rio de Janeiro, ele se declarou para a cantora Anitta, com quem é muito amigo.

O primeiro contato que ele teve com o Brasil foi quando gravou o remix de Ginza com Anitta, há seis anos atrás, quando a cantora estava no começo de sua carreira nos países hispânicos latinos.

“Anitta é uma mulher especial. É uma irmã, eu a amo. Ela me deu muitas bênçãos, boa energia. Me apresentou ao público, me apresentou ao Brasil. ‘Esse é meu irmão’. Fico feliz com nossa irmandade”, comentou durante entrevista para o Splash.

Ele também revelou que os dois conversam bastante pelo WhatsApp e que saiu para comemorar com ela após a cantora vencer o “Melhor Clipe Latino” do VMA 2022 com a música Envolver. "Há pouco, saímos para jantar quando ela ganhou o prêmio da MTV. Saímos para jantar, fomos a uma festa e conversamos muito. Quando podemos, falamos, e falamos bastante", contou.

“Para ela, nunca vou dizer um ‘não’. Sempre que quiser fazer algo comigo, sabe que pode contar comigo. Sei que com ela, é o mesmo”, disse José, se declarando para Anitta.

J Balvin se apresentou no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A abertura do show foi de Leo Santana. O próximo show do cantor colombiano será em São Paulo.

