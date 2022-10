Lore Improta elege look arrasador para show no Rio de Janeiro: "Impecável"

Dançarina Lore Improta apostou em um look arrasador para o show de J Balvin no Rio de Janeiro e arrancou suspiros na web

Redação Publicado em 06/10/2022, às 09h39

Na noite da última quarta-feira, 5, Lore Improta (29) usou suas redes sociais para mostrar seu look usado para curtir o show de J Balvin, com abertura do amado, Leo Santana, no Rio de Janeiro.

Através de seu perfil no Instagram, Lore Improta compartilhou uma sequência de fotos mostrando sua produção arrasadora para a noite.

A dançarina apostou em um conjunto todo de brilho, com calça e uma camisa aberta, deixando a barriguinha definida à mostra.

E, claro, os seguidores de Lore Improta aproveitaram o espaço nos comentários da publicação para enaltecer a beleza da dançarina: "Não aguento com tanta beleza", escreveu um. "Como é linda", disse outro. "Impecável", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Lore Improta:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

THAYNARA OG PRESENTEIA LIZ COM MINI CARRO DE R$ 3 mil

Thaynara OG presenteou a bebê com um mini carro eletrônico, imitando o Jaguar. Pelas redes sociais, a influenciadora compartilhou o perrengue para levar o brinquedo até a casa da família e mostrou a reação da menina. A pequena fez uma dancinha ao ser colocada sentada no brinquedo de quase R$ 3 mil. "Depois da gente apanhar três horas tentando montar o carro, nasce uma nova playba (playboy)", brincou Thay.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!