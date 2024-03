Iza cancela show no BBB 24 e ficará de repouso

A cantora Iza precisou cancelar o seu show na casa do BBB 24, da Globo, que já está agendado há alguns dias e iria acontecer nesta sexta-feira, 15

A cantora Iza não vai cantar na casa do BBB 24, da Globo, na noite desta sexta-feira, 15. De acordo com o Jornal Extra, ela cancelou a apresentação para cuidar de sua carreira.

A publicação informou que a assessoria de imprensa dela disse que a gente está com problemas de saúde e recebeu recomendações médicas para ficar em repouso por sete dias. A estrela cancelou o show no Big Brother e também outras apresentações que iriam acontecer nos próximos dias.

Por enquanto, os detalhes sobre o quadro de saúde dela não foram revelados.

Com isso, a produção do BBB está em busca de uma substituta para Iza. O show da cantora já tinha sido anunciado há alguns dias e ela era aguardada pelos fãs do reality show.

Flagra de Iza com o namorado

Discreta com a vida pessoal, a cantora Iza foi flagrada na companhia do seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, em dezembro de 2023. A beldade e o amado foram fotografados pelos paparazzi antes de embarcarem em um aeroporto no Rio de Janeiro. Com looks descontraídos, eles foram vistos circulando pelos corredores do local enquanto conversavam.

Vale lembrar que Iza e Yuri assumiram o namoro em fevereiro deste ano após rumores circularem pela internet. Os primeiros rumores de que eles estariam ficando surgiu em janeiro de 2023, quando ela foi apontada como sendo a mulher misteriosa em uma foto dele. Porém, eles só assumiram o romance algumas semanas depois, no mês de fevereiro de 2023.

Iza e Yuri Lima

Fotos: Victor Chapetta/AgNews