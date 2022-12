Live Nations confirma roubo somente de produtos de merchan de Harry Styles

PM havia noticiado roubo de instrumentos de Harry Styles, mas somente mercadoria foi levada

Após ser anunciado que o cantor britânico Harry Styles teve seus instrumentos roubados na BR-116, em Campina Grande do Sul, Curitiba, a Live Nations, produtora do show, desmentiu o caso.

A Polícia Militar havia informado ao G1 que o motorista da van foi rendido na estrada e além dos instrumentos musicais, haviam sido levados os produtos de merchan, como camisetas com o rosto do cantor que seriam vendidas nos concertos dele.

A Live Nations, no entanto, afirmou que os instrumentos musicais não são transportados em vans e que apenas os produtos de comercialização foram realmente roubados e serão repostos para vendas nos shows.

O cantor fará show na cidade no próximo sábado, 10, e ainda voltará para mais dois shows em São Paulo na segunda e terça-feira, 12 e 13. Ele também realizou um show da tour "Love on tour" no Rio de Janeiro na última quinta-feira, 8. A turnê ocorrerá em 22 países e serão cerca de 84 shows.

Os fãs estavam ansiosos pela presença do ex-One Direction no país, já que o show dele originalmente ocorreria em outubro de 2020, mas teve de ser adiado pela pandemia do coronavírus.

Até a concretização desta matéria, os suspeitos de roubarem a equipe do cantor não foram encontrados e ele ainda não se pronunciou sobre o acontecimento.

Confira nota da Live Nations:

"Diferente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil.

O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba.

A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite."