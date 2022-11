Inspirada na Copa do Mundo, Tília grava clipe de 'Camisa 10' no Estádio do Engenhão

A cantora Tília gravou o clipe da música 'Camisa 10', inspirada na Copa do Mundo

A cantora Tília se inspirou na Copa do Mundo para lançar o seu mais novo single, Camisa 10. A faixa chegará acompanhada de um videoclipe que tem como cenário clássicos desta importante comemoração.

O clipe, gravado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, mostra Tília como a artilheira da partida, acompanhada das influenciadoras Dhully, Giulia Dantas e Ana FláviaLobo, que representam toda parte do time, usando figurinos no mood verde e amarelo.

"Eu queria muito lançar uma música temática e aí veio a ideia da Copa do Mundo! É um momento onde o país inteiro comemora, vibra e está reunido, então, porque não fazer um som que traga essa energia?", contou a artista.

A Seleção Brasileira estreia no dia 24 de novembro, e Tília revelou quais quais são seus rituais para acompanhar as partidas, e como a comemoração vai envolver sua vida esse ano. "Meu maior ritual para a Copa é traduzir esse sentimento de torcedor através dos meus looks e de tudo à minha volta. Gosto de estar envolvida pela energia do jogo, me jogar nos figurinos que trazem a tendência Brazilcore, as cores da bandeira, estar rodeada de amigos. Transformar o jogo em uma celebração em todos os sentidos mesmo!", explicou.

E completou: "Faço isso desde pequena e esse ano vou poder levar também para os meus shows, para curtir junto com o público. Sem essa energia coletiva, transbordando torcida de todas as formas, não consigo viver a Copa do Mundo."

