Tília fala sobre turnê internacional ao lado do pai, Dennis DJ: "Uma troca"

Publicado em 04/11/2022, às 19h46

Com apenas um ano de carreira, a cantora Tília realizou a primeira turnê internacional ao lado do pai, Dennis DJ.

A artista, que segue sendo destaque no cenário musical e estreou recentemente seu primeiro álbum, '2003', não segurou a emoção ao falar sobre a realização de mais um sonho, principalmente por estar junto ao pai, que é uma de suas grandes inspirações.

"Aprendizado. Sempre. Uma troca. Eu admiro muito ele. Claro que rola uma pressão. Eu tô ali como a filha dele, mas sou a cantora também, como qualquer outra que estivesse sendo convidada por ele. Tem uma equipe esperando eu entregar o melhor que uma cantora pode dar no palco, ele também espera isso", afirmou ela.

E completou: "Mas é incrível. Poder ter sua primeira turnê, mesmo que pequena e como participações, ao lado de alguém que você confia, não tem preço. É como estar em casa mesmo estando longe. Ele me acolhe e me ensina."

Tília, vale lembrar, lançou recentemente o 2003 Deluxe, uma versão de seu primeiro álbum. O projeto, que já chega a quase 5 milhões de reproduções, conta com grandes feats e mostra a potência da jovem artista.

A faixa Implorar Amor, que ganhou uma versão em pagode, conta com a participação do cantor Mumuzinho, Além disso, o hit Tá Tarada (Remix) conta com a colaboração de Carolzinha e Trakinas.

Tília se apresentando com o pai - Foto: Eduardo Carvalho

