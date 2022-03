Em suas redes sociais, Harry anunciou o lançamento de 'Harry's House' para o dia 20 de maio

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h00

Dia de muitas surpresas para os fãs do cantor Harry Styles (28).

Nesta terça-feira, 23, o cantor anunciou o lançamento do seu terceiro álbum solo intitulado 'Harry's House' para o dia 20 de maio.

Através de suas redes sociais, Harry deixou alguns enigmas e fãs já especulavam sobre um novo projeto musical, que agora foi confirmado.

O vídeo compartilhado por Harry nas redes sociais aparecem diversas imagens aleatórias, e ao final, surge o cantor entrando em um teatro com um fundo de uma casa.

Este é o terceiro álbum solo de Styles, que conquistou com Grammy com a música Watermelon Sugar do disco Fine Line em 2021.

Harry Styles anuncia terceiro álbum solo 'Harry's House':

