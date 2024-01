Gusttavo Lima transforma 'resenha' com amigos em show particular em alto-mar

Já pensou? Gusttavo Lima chama atenção ao soltar a voz com os amigos no meio do mar e atrai fãs para ‘apresentação particular’

Quem passou os últimos dias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pode ter se surpreendido por um momento inusitado proporcionado pelo cantor Gusttavo Lima. O que começou como uma simples sessão de karaokê entre amigos em alto-mar se transformou em um show inesquecível para todos que estavam nos barcos vizinhos.

Ao lado dos sertanejos Davi Dias, Thiago Brava, George Henrique e Rodrigo, o cantor decidiu curtir uma resenha em sua embarcação. Mas o embaixador acabou se animando e sacou um microfone para cantar com os amigos. Atraídos pelo vozeirão do cantor, os barcos que estavam próximos se reuniram para curtir a apresentação particular.

“Olha o nosso público aí! Cada um vai ter que pagar um couvert artístico”, Thiago Brava brincou em suas redes sociais ao mostrar os sertanejos cantando um modão em alto-mar. “Quanto vale um ingresso para isso aqui?”, ele legendou uma publicação em seus stories em que exibia o embaixador soltando a voz com um violão.

Depois de passarem o dia cantando, eles fecharam a noitada com uma participação especial de Bruno, da dupla com Marrone. Apesar de não estar presente físicamente na resenha sertaneja, o cantor participou cantando a distância através de uma chamada de vídeo, que foi transmitida com microfone e tudo. Gusttavo vibrou após a apresentação do amigo.

Nas redes sociais, a cena repercutiu e os admiradores que não participaram da resenha lamentaram: “Meu filho, eu ficaria ali até o último instante”, disse um seguidor. “Parabéns pela humildade”, outro brincou sobre a apresentação grátis. “Meu sonho”, disse mais uma. “Eu mergulharia e ia parar no iate dele”, brincou mais uma.

Depois de curtir a resenha com os amigos, Gusttavo volta para sua agenda de shows e para a família. O cantor é casado com a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, com quem tem dois herdeiros, os pequenos Gabriel e Samuel. Mas vale lembrar que a loira chamou atenção e levantou suspeitas de que estaria grávida novamente.

Gusttavo Lima vai ser pai de novo? Entenda rumores

Esposa de Gusttavo Lima, a musa Andressa Suita deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha nas redes sociais. É que ela mostrou o look poderoso que escolheu para a virada do ano. A influenciadora também mandou um recado curioso. Para a data, ela apostou em um vestido inusitado bem soltinho que escondeu a barriga.

Como se não bastasse, ela ainda fez um texto sugestivo sobre escolhas. Nos comentários, fãs acreditaram que ela vai ficar ou já está grávida. "Será gravidez? Mas ela estava bebendo no Natal", disse um. "Preocupada… acho que é baby, mas tá faltando um coração ali! Tá bem enigmática essa mensagem", disparou outro; veja a publicação de Andressa.