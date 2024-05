Gustavo Mioto fala do namoro com Ana Castela: ‘Era o que precisava’

Gustavo Mioto reflete sobre decisão de namorar com Ana Castela: ‘Talvez eu perderia um grande amor'

O cantor Gustavo Mioto abriu o coração ao contar sobre a decisão de namorar com a cantora Ana Castela. Ele contou que a diferença de idade entre eles pesou na hora de iniciar o romance e que ele teve uma certa resistência. Porém, ele resolveu se entregar ao relacionamento.

"Estou há um ano e meio enroscado em uma menina seis anos mais nova que eu, não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. Eu sou muito calmo, muito ‘na boa’ e Ana Flávia é um furacão. Talvez eu perderia um grande amor por conta de uma lista idiota", contou ele no Vênus Podcast.

Então, ele contou que o namoro faz bem para ele. "Eu aprendo todo dia com ela. Ela acha que não porque acha que sou muito maduro e tal e não tem nada a ver", comentou ele, e completou: "Eu tenho aprendido muito a não ter medo de ser autêntico 100%, sempre gostei de ser eu mesmo e tudo mais e ela tem me ensinado a viver, tem ensinado a ser um pouco mais autêntico, acreditar um pouco mais na minha verdade, não tem medo de ser ela mesma e eu acho isso muito legal. É o que mais me encanta, gente com cheiro de gente no nosso meio sintético, é justamente isso que mais me fascina, o jeito dela, de ser feliz com coisas muito pequenas".

Gustavo Mioto fala de privacidade

Neste final de semana, Gustavo Mioto e Ana Castela confirmar que estão juntos novamente. Eles reataram o namoro após poucos meses separados e deixaram os fãs eufóricos. Porém, o cantor contou que eles pretendem manter o romance longe dos holofotes.

Em uma conversa com o site G1, ele falou sobre a importância da privacidade em um relacionamento amoroso para que os dois possam se conhecer do jeito correto.

"Você sabe, basicamente, a profissão de vocês [jornalistas] é não deixar a gente viver tranquilamente com isso. Mas a gente está vivendo o máximo tranquilo que a gente conseguir viver. Não foi interferência, mas pressão, de ter que explicar, falar toda hora sobre a mesma coisa, e essa pauta toda hora cansa. Então, tanto no começo quanto no final das coisas, essa pauta fica cutucando a gente o tempo todo e isso não ajuda. Para a gente realmente engatar um relacionamento, se conhecer, eu acho que a gente precisava desse negócio só a gente assim", afirmou ele.

Vale lembrar que Gustavo e Ana vivem um relacionamento entre idas e vindas. Os dois começaram a namorar em junho de 2023, mas se separaram em setembro. Em outubro, eles reataram a relação, que terminou mais uma vez em janeiro. Agora, em abril, eles reataram o namoro mais uma vez.