Grupo KLB retorna aos palcos e faz show nostálgico em São Paulo

Ao lado da família, Kiko, Leandro e Bruno, do KLB, fazem show de retorno em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 11h35

No último sábado, 11, o grupo KLB voltou aos palcos com um show esgotado em São Paulo.

Os irmãos, Kiko, Leandro e Bruno reuniram famosos e fãs, e agitou a noite paulista com os sucessos que abalaram os anos 2000.

Os artistas ainda contaram com a presença da família. Kiko com a esposa Francine Pantaleão; Leandro com a esposa Natália Guimarães e as filhas gêmeas, Maya e Kiara; e Bruno com a esposa Maria Luiza Prange e o filho, Ravi.

A turnê KLB: 20 +2 Experience marca o retorno dos irmãos aos palcos após sete anos de pausa.

CONFIRA AS FOTOS DO SHOW DO KLB