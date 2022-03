Natália Guimarães e Leandro, do KLB, se casam após 14 anos de união

Pais das gêmeas Maya e Kiara, a Miss Brasil Natália Guimarães trocou alianças com o cantor Leandro, do KLB, na quarta-feira, 23

Dia especial! O casal Natália Guimarães (37) e Leandro Scornavacca (40), do KLB, trocaram alianças na quarta-feira, 23!

A Miss Brasil e o cantor se casaram no dia em que completaram 14 anos de união. A cerimônia, que aconteceu no espaço A Casa Jardins, na cidade de São Paulo, foi celebrada por Júnior Donatto, amigo dos dois e responsável pelos eventos da família.

A comemoração intimista reuniu cerca de 60 convidados, entre amigos e familiares próximos do casal. As filhas gêmeas do casal, Maya e Kiara, de 8 anos, foram as daminhas de honra.

Em seus perfis no Instagram, Natália Guimarães e Leandro compartilharam vídeo com compilado de momentos da cerimônia. As imagens foram feitas pela fotógrafa Ananda Souza.

"Casamos!!! Um pouquinho dessa noite mágica, abençoada e inesquecível em nossas vidas! Obrigada Deus por tantas bençãos e cuidar da nossa história em cada detalhe! Obrigada por cada pessoa que o Senhor escolheu pra fazer parte desse sonho, trazendo muito mais que seu trabalho, mas trazendo muito amor tornando esse dia tão especial!", declarou a morena.

Confira registros do casamento de Natália Guimarães e Leandro, do KLB:

