Grávida de 7 meses, Tays Reis grava projeto audiovisual, Raízes: ''Uma memória inesquecível''

Tays Reis registrou o finalzinho de sua gravidez em um projeto audiovisual que revisita suas origens na Bahia

Valentina Rosa Publicado em 25/05/2022, às 13h58

Tays Reis (27) não para, nem mesmo na gravidez. Poucos meses antes de dar à luz a sua primeira filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com Biel (26), a cantora gravou o seu mais novo projeto audiovisual, Raízes, que revisita toda sua origem musical da Bahia.

Seu novo trabalho contou com participações mais que especiais, uma série de pot-pourris de clássicos do arrocha e uma canção inédita denominada Fazer o Que Eu Mandar, em parceria com Nêgo Jhá. Celebrando essa novidade, Tays bateu um papo exclusivo com a CARAS Digital, onde deu detalhes dos bastidores da gravação e falou um pouco mais sobre sua gravidez.

A ideia de gravar o projeto Raízes veio para mostrar a verdadeira Tays, que muitos brasileiros ainda não conhecem: "Decidi gravar Raízes pra quem não conhecia a minha história, desde a Banda Vingadora. Meu ritmo é totalmente voltado para o arrocha, que a gente chama de arrochadeira ou bregadeira, e muita gente sempre tinha dúvida de quem eu sou como cantora."

"Nesse DVD, eu coloquei somente as raízes do arrocha. Escolhi pessoas que representam o ritmo há muito tempo, tanto na Bahia quanto no Brasil inteiro. Selecionamos músicas que hitaram, que foram um sucesso no mercado, mesmo as pessoas ainda não conhecendo a qual gênero, de fato, aquela música fazia parte; de repente até conhecia a música, mas não sabia quem era o cantor, ou que ritmo era aquele. Eu quis mostrar para as pessoas o que é arrochadeira, o que é bregadeira; quis juntar todo mundo desse meio musical, desse cenário, em um DVD só - e eu consegui e o DVD ficou lindo!", continuou ela.

O DVD conta com participação de nomes conhecidos do arrocha como Dan Ventura, Nego Gasparzinho e Jhon Falcão, além de novos artistas do momento, como Nêgo jhá. Para ela, chamar cada um desses artistas foi extremante especial.

"Cada um teve uma importância muito grande em alguma fase da minha vida. Os chamei para realmente relembrar tudo o que eu já vivi, ter esse momento de nostalgia, e foi o que aconteceu. Cada uma das participações é de pessoas que representam muito bem o nosso estilo, que são referências pra gente lá na Bahia e no interior da Bahia. Todos esses convidados já tiveram seus hits no mercado quebrando barreiras e levando a arrochadeira para o mundo.", contou.

Tays ainda apostou em regravações de músicas consagradas no estilo e contou que isso tem um propósito: "O que eu gravei de arrocha é o que eu tenho de referência do arrocha de onde eu venho, da minha cidade, do lugar em que eu vivo, onde as pessoas consomem tudo isso que eu regravei. Na Bahia, as pessoas amam o arrocha, a bregadeira, então eu quis trazer isso à tona e também fazer as pessoas relembrarem tudo o que eu vivi e, quem sabe, se identificarem comigo. Todas as músicas que regravamos para o DVD foram hits. Todas elas fizeram um sucesso estrondoso - talvez apenas na Bahia, mas ainda sim, eram fenômenos."

Vale ressaltar que a artista gravou esse projeto com seu barrigão de 7 meses de gravidez, a espera de sua primeira filha, Pietra, o que deixou esse projeto ainda mais especial: "Estou com sete meses, mas eu poderia gravar com oito, nove, seis. Pra mim o que importa é o fato de eu estar grávida. É um momento muito especial da minha vida e eu pensei: 'Porque não ter um material do que eu sei fazer? Do que eu vivo? Porque não ter um material desse com a minha filha, para quando ela crescer e ver as fotos do meu barrigão, ver o quanto a mãe dela ralava, o quanto a mãe dela trabalhava desde sempre, o quanto ela foi a minha força e a minha determinação para vencer e chegar onde eu quero.'"

"Eu realmente queria ter esse conteúdo pra mim, não só como recordação, mas como forma de inspiração mesmo. E mostrar pras outras mães que a gravidez tem o seu ônus, mas isso não é empecilho pra gente deixar de trabalhar, ralar e lutar por nossos sonhos. [...] Não sei quando terei meu próximo filho, porque não planejo isso tão cedo. Então realmente queria dar uma ênfase nesse momento da minha vida. Daqui alguns anos isso vai ser uma boa lembrança, uma memória inesquecível.", seguiu ela, contando como foi esse momento mágico.

Biel, companheiro de Tays e pai de Pietra, também esteve presente no palco, dando uma emoção ainda maior para o projeto: "Com o Gabriel eu já cantei várias vezes, e é sempre muito gostoso, porque é uma sintonia e uma troca de amor muito grande que temos um com o outro. A gente vive um momento muito verdadeiro no palco, muito sereno. Na gravação de Raízes mesmo, quando a gente estava junto, passava um filme na cabeça de tudo o que a gente viveu e que vem aí uma criança."

"Às vezes custa cair a ficha, mas estar vivendo tudo isso gera em nós um sentimento bom tão grande que não tem como não se emocionar e não chorar; tanto que no final do álbum o Gabriel chora de tanta emoção por essa fase que estamos vivendo juntos. [...] É sempre muito perfeito cantar com ele, sempre muito lindo, mas, principalmente, nesse momento: agora ele é pai, eu sou mãe, e a gente consegue ter uma troca muito grande de respeito, de empatia, de verdade um com o outro...", finalizou a mamãe emocionada.

Todo o conceito do projeto foi pensado antes do nascimento da bebê: "Eu quis gravar o audiovisual antes do nascimento da Pietra para depois que ela nascer, eu ficar mais coladinha nela e aproveitar nosso momento mãe e filha, o momento família. Eu queria muito que meu trabalho viesse depois dela, então eu escolhi gravar antes do nascimento para depois que ela nascer, curtir bastante..."

Entretanto, a mamãe não pensa em parar de trabalhar. Após o período de amamentação, ela já está pronta para seu retomo aos palcos: "Assim que passar esse período de amamentação, que é muito importante pra mim e pra Pietra, eu vou voltar a ativa sim. Provavelmente já vou voltar aos palcos pra fazer show e já pretendo lançar música nova. Inclusive, já tenho uma faixa...".

"2022 tem muita coisa pra acontecer. Novas parcerias que eu fechei, portas que estavam fechadas e agora se abriram... então podem aguardar que logo vem clipe novo, música nova, single novo! Tays Reis em uma nova fase da vida dela: agora sem barriga", finalizou Tays, com muito bom humor.