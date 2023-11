Grammy 2024: confira a lista de indicados ao prêmio musical

As cantoras Taylor Swift e SZA estão entre as maiores indicadas da premiação; Grammy 2024 acontece em fevereiro do ano que vem

Depois de muita ansiedade dos fãs, Academia de Gravação americana divulgou nessa sexta-feira, 10 a lista de indicados ao maior prêmio da música. A cantora SZA foi a artista com o maior número de indicações ao Grammy 2024, com nove no total, a lista completa, dominada por mulheres nas categorias principais.

Dentro de suas nove indicações, SZA concorre nas três das categorias principais: álbum do ano ("SOS"), gravação do ano ("Kill Bill") e canção do ano ("Kill Bill"). Taylor Swift concorre a sete categorias junto de Phoebe Bridgers também teve sete. Além de concorrer em uma parceria com a própria SZA como melhor performance em dupla ("Ghost in the machine"), ela teve outras seis com o Boygenius, seu trio com Julien Baker e Lucy Dacus. Veja abaixo os indicados das principais categorias:

Gravação do ano

"Worship", Jon Batiste

"Not Strong Enough", boygenius

"Flowers", Miley Cyrus

"What Was I Made For?" do filme "Barbie", Billie Eilish

"On My Mama", Victoria Monét

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

"Kill Bill", SZA

Música do ano

"A&W", Lana Del Rey

“Anti-Hero", Taylor Swift

"Butterfly", Jon Batiste

"Dance the Night" (De "Barbie: O Álbum"), Dua Lipa)

"Flowers", Miley Cyrus

"Kill Bill", SZA

"Vampire", Olivia Rodrigo

"What Was I Made For?" de "Barbie", Billie Eilish

Álbum do ano

"World Music Radio", Jon Batiste

"The Record", boygenius

"Endless Summer Vacation", Miley Cyrus

"Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd", Lana Del Rey

“"The Age of Pleasure", Janelle Monáe

"Guts", Olivia Rodrigo

"Midnights", Taylor Swift

"SOS", SZA

Revelação do ano

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Melhor performance solo pop

"Flowers", Miley Cyrus

"Paint the Town Red", Doja Cat

"What Was I Made For", do filme "Barbie", Billie Eilish

"Vampire", Olivia Rodrigo

"Anti-Hero", Taylor Swift

Melhor performance pop solo ou grupo

"Thousand Miles", Miley Cyrus e Brandi Carlile

"Candy Necklace", Lana Del Rey e Jon Batiste

"Never Felt So Alone", Labrinth e Billie Eilish

"Karma", Taylor Swift e Ice Spice

"Ghost in the Machine", SZA e Phoebe Bridgers

Melhor álbum pop vocal

"Chemistry", Kelly Clarkson

"Endless Summer Vacation", Miley Cyrus

"Guts", Olivia Rodrigo

"- (Subtract)", Ed Sheeran

"Midnights", Taylor Swift

Melhor álbum pop vocal tradicional

"To Steve with Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim", Liz Callaway

"Pieces of Treasure", Rickie Lee Jones

"Bewitched", Laufey

"Holidays Around the World", Pentatonix

"Only the Strong Survive", Bruce Springsteen

"Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3", (Vários artistas)

Melhor gravação dance/eletrônica

"Blackbox Life Recorder 21F", Aphex Twin

"Loading", James Blake

"Higher Than Ever Before", Disclosure

"Strong", Romy e Fred again..

"Rumble", Skrillex, Fred again.. e Flowdan

Melhor álbum dance/eletrônica

"Playing Robots Into Heaven", James Blake

"For That Beautiful Feeling", the Chemical Brothers

"Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)", Fred again..

"Kx5", Kx5

"Quest for Fire", Skrillex

Melhor performance de rap

"The Hillbillies", Baby Keem featuring Kendrick Lamar

"Love Letter", Black Thought

"Rich Flex", Drake & 21 Savage

"Scientists & Engineers", Killer Mike featuring André 3000, Future and Eryn Allen Kane

"Players", Coi Leray

Melhor performance de rap melódico

"Sittin' on Top of the World", Burna Boy featuring 21 Savage

"Attention", Doja Cat

"Spin Bout U", Drake & 21 Savage

"All My Life", Lil Durk e J. Cole

"Low" SZA

Melhor música de rap

"Attention", Doja Cat

"Barbie World" de "Barbie: O Álbum", Nicki Minaj e Ice Spice feat. Aqua

Just Wanna Rock", Lil Uzi Vert

"Rich Flex", Drake & 21 Savage

"Scientists & Engineers," Killer Mike feat André 3000, Future e Eryn Allen Kane

Melhor álbum de rap

"Her Loss", Drake & 21 Savage

"Michael", Killer Mike

"Heroes & Villains", Metro Boomin

"King’s Disease III", Nas

"Utopia", Travis Scott

Melhor álbum de pop latino

"La Cuarta Hoja", Pablo Alborán

"Beautiful Humans, Vol. 1", AleMor

"A Ciegas", Paula Arenas

"La Neta", Pedro Capó

"Don Juan", Maluma

"X Mí (Vol. 1)", Gaby Moreno

Melhor performance de R&B

"Summer Too Hot", Chris Brown

"Back to Love", Robert Glasper feat SiR e Alex Isley

"ICU", Coco Jones

"How Does It Make You Feel", Victoria Monét

"Kill Bill", SZA

Melhor performance de R&B tradicional

"Simple", Babyface featuring Coco Jones

"Lucky", Kenyon Dixon

"Hollywood", Victoria Monét feat Earth, Wind & Fire e Hazel Monét

"Good morning" PJ Morton feat Susan Carol

"Love Language", SZA

Melhor música de R&B

"Angel", Halle

"Back to Love", Robert Glasper feat SiR e Alex Isley

"ICU", Coco Jones

"On My Mama", Victoria Monét

"Snooze", SZA

Melhor álbum de R&B progressivo

"Since I Have a Lover", 6lack

"The Love Album: Off the Grid", Diddy

"Nova", Terrace Martin and James Fauntleroy

"The Age of Pleasure", Janelle Monáe

"SOS", SZA

Melhor álbum de R&B

"Girls Night Out", Babyface

"What I Didn’t Tell You (Deluxe)", Coco Jones

"Special Occasion", Emily King

"Jaguar II", Victoria Monét

"Clear 2: Soft Life EP", Summer Walker

Melhor clipe