Antes de Anitta, cantores brasileiros perderam para os Beatles no Grammy; relembre

Anitta foi a primeira brasileira a concorrer por Artista Revelação desde 1974

Anitta (29) fez história no Grammy de 2023. Ela foi a primeira brasileira a concorrer por Artista Revelação desde 1974. Eumir Deodato (79), que concorreu ao prêmio há quase 50 anos, foi o último músico do Brasil a ser indicado na categoria. Antes dele, os indicados Tom Jobim (1927-1994) e Astrud Gilberto (82) também não ganharam, mas perderam para gigantes: os Beatles.

Os dois concorriam separadamente com a célebre boyband, Petula Clark (90) e Morgana King (1930-2018). Tom Jobim e Astrud perderam para os Beatles que, na noite, concorriam a cinco prêmios, mas levaram apenas dois.

Astrud, que era casada com o criador da bossa nova João Gilberto (1931-2019), ficou famosa por ser a voz da versão em inglês de Garota de Ipanema e, apesar de perder para os Beatles como Artista Revelação, venceu a categoria de Gravação do Ano com The Girl From Ipanema. Ela ganhou de Barbara Streisand (80), Louis Armstrong (1901-1971) e os próprios Beatles, que a venceram na outra indicação. A cantora marcou a história do Grammy ao ser a primeira brasileira indicada como Artista Revelação, ao lado de Tom Jobim.

Como primeiros brasileiros concorrendo na categoria, eles foram seguidos por Eumir Deodato, em 1974, que também recebeu a indicação. Apenas em 2023, quase 50 anos após a última indicação de um brasileiro para o Grammy de Artista Revelação, Anitta trouxe o Brasil de volta para a disputa .

"Faz 50 anos que o Brasil não é indicado aqui em uma categoria do Grammy. Muita gente não sabe, mas o Grammy é dividido em várias partes, e aqui, essa parte, faz quase 50 anos que isso aconteceu. Então para mim nem sei. É tanto trabalho, tanto esforço, a gente escuta tanto não no caminho. Eu estou super feliz", contou Anitta em entrevista no tapete vermelho.

A artista, que recentemente estourou no exterior, chegou a emplacar o hit Envolver no Top 10 do Spotify Global. Apesar do sucesso, ela não levou o prêmio para casa, perdendo para a novata Samara Joy (23), que até recebeu xingamentos de brasileiros nas redes pela vitória sobre a carioca.