Gloria Groove canta ao lado da mãe, Gina Garcia, em show

Mãe de Gloria Groove, Gina Garcia faz show em homenagem à Gal Costa e conta com a participação especial do filho

A cantora Gina Garcia fez a estreia do seu show 'Gina Canta Gal', que é uma homenagem para a cantora Gal Costa. Depois de anos trabalhando como backing vocal do grupo Raça Negra, ela lançou a sua carreira solo e fez o seu show de estreia do novo projeto em São Paulo na noite de quarta-feira, 3.

“Trago os grandes sucessos da Gal, os melhores boleros, os maiores frevos, os sambas que ela interpretou pela vida, além de músicas como Chuva de Prata, Nada Mais, Nuvem Negra, tanta coisa bonita que ela gravou, e as que vão até o fundinho do coração. Montei um show contando a minha história permeada pelas músicas da Gal, porque foi assim a minha vida como cantora na noite até começar a carreira de backing vocal”, disse ela.

Durante o show, Gina Garcia ainda cantou com o filho, Daniel Garcia, que é conhecido como a cantora Gloria Groove. Os dois encantaram a plateia com um dueto na música Um Dia de Domingo.

Carreira solo de Gina Garcia

Mãe da cantora Gloria Groove, a também cantora Gina Garcia se despediu da banda Raça Negra. Ela encerrou a parceria de quase 30 anos com o grupo de pagode, no qual atuava como backing vocal. Agora, ela contou que quer se dedicar a sua carreira solo na música.

Em um comunicado, ela se pronunciou sobre o assunto. "Quero agradecer por esses 29 anos de história junto a Banda Raça Negra, especialmente ao Luiz Carlos, como a toda equipe por tantos anos de estrada, parceria e amizade. Encerro essa etapa com a certeza que executei um bom trabalho como backing vocal nessa banda tão querida! Inicio um novo ciclo de vida, onde outras oportunidades profissionais se abrem para a minha carreira como cantora! Valeu, banda Raça Negra! Obrigada por tudo", contou.

Em sua carreira solo, Gina Garcia se dedica à canções nos estilos de MPB, jazz e pop, e ela já começou a fazer shows.