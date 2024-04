Gal Costa: Defesa afirma que namorada do filho não quer 'herança minguada' da cantora

Após a viúva de Gal Costa alegar que a namorada do filho da cantora estava o 'manipulando', a defesa de Gabriel rebateu as acusações

Filho único da cantora Gal Costa (1945-2022), Gabriel Costa já expressou publicamente a desconfiança em torno da causa da morte da artista e entrou com um pedido na Justiça para que o corpo da mãe seja exumado. Por outro lado, Wilma Petrillo, viúva da ícone do MPB, alega que o jovem de 18 anos estaria sendo 'manipulado' por sua namorada.

Em entrevista concedida ao Fantástico, da Globo, Wilma contou que o filho de Gal namora, atualmente, uma mulher 30 anos mais velha que ele. "Gabriel namorava uma menina, bonitinha, e essa mulher, que era mãe da namorada, começou a seduzir o Gabriel (...). É evidente que ela queira que o Gabriel seja o herdeiro, e que ela administre os bens dele", declarou ela, na ocasião.

Após o episódio, a defesa de Gabriel Costa comentou a respeito do assunto e rebateu as alegações disparadas por Wilma Petrillo em rede nacional. De acordo com a advogada Luci Vieira Nunes, a namorada do jovem prefere se manter discreta e longe da mídia.

"Ela não quer falar da vida pessoal dela. Conheci a namorada do Gabriel e considero uma pessoa honesta e um apoio inestimável para ele nessa fase de transição. Além disso, é uma pessoa bem-sucedida profissionalmente e com recursos financeiros. Não precisa da herança minguada do Gabriel", disse ela em entrevista ao site Splash, do UOL.

Além da viúva, o herdeiro da cantora também rompeu o silêncio e cedeu uma entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo, 31. Durante a conversa com a repórter Renata Ceribelli, o rapaz rebateu as acusações feitas por Wilma e afirmou ter decidido por conta própria entrar na Justiça.

"Não precisei de ninguém para me influenciar, para me coagir, me colocar num caminho, para me colocar contra a Wilma. Eu sozinho descobri um monte de coisas", disse Gabriel Costa.

Ainda ao site Splash, a defesa do jovem contou que Gal Costa deixou uma mansão em São Paulo, dois automóveis luxuosos, joias, obras de arte e recursos financeiros em contas bancárias dentro e fora do Brasil. Os valores dos bens, no entanto, ainda não foram apurados.

"Eu sei de alguns itens da minha mãe. Alguns imóveis. Não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que a minha mãe tinha, ou talvez não tenha mais. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber o que aconteceu", declarou o filho da cantora ao Fantástico.

Vale lembrar que além do pedido de exumação do corpo de Gal Costa, Gabriel também entrou na Justiça contra Wilma Petrillo pedindo anulação do reconhecimento de união estável entre ela e a mãe.

Filho de Gal Costa fala sobre pedido de exumação do corpo

Único herdeiro da cantora Gal Costa, Gabriel Costa falou publicamente a respeito da disputa que trava na Justiça contra Wilma Petrillo, viúva da artista. Em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibida no último domingo, 31, o jovem de 18 anos esclareceu o motivo pelo qual pede a exumação do corpo da ícone do MPB.

Gal faleceu em novembro de 2022 em sua residência e não foi levada ao IML. Em sua certidão de óbito constam morte por parada cardíaca e câncer. Gabriel, inclusive, revelou recentemente ao jornal O Globoque só soube da doença da mãe após a morte da artista.

No pedido de exumação do corpo, o filho da cantora alega "dúvida razoável" em torno da partida de Gal. De acordo com o jovem, Wilma o chamou durante a madrugada para socorrer a mãe. Ele, então, acionou o SAMU, que o orientou a realizar massagens cardíacas.

"Não teve autópsia. Então, não tinha como eles saberem se foi algo mais profundo, algo a mais que a parada cardíaca", pontuou Gabriel. "Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Foi tudo muito repentino", completou. Wilma alega que a autópsia não foi realizada pois não era algo que Gal Costa desejava fazer.