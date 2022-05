Gabriel Smaniotto lança música, 'Maria Fifi', acompanhada por videoclipe

A nova música de Gabriel Smaniotto ganhou um videoclipe que reúne vários influencers

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 15h13

Nesta sexta-feira, 20, Gabriel Smaniotto lançou a sua nova música de trabalho, intitulada Maria Fifi.

Além do single, o cantor e compositor preparou um videoclipe com a participação dos influencers digitais Inaê Barros, JP Mota, Nathan Pereira, Lucas Andrade e Mabson Rocha.

"A música é engraçada e o clipe tem um toque romântico. A fofoca aqui é uma brincadeira para falar do companheirismo do casal no dia a dia, afinal o que é mais íntimo do que você dividir as fofocas no fim do dia?", questionou o artista.

Entre os próximos lançamentos de Gabriel está uma parceria com o cantor Lucas Lucco, um EP, um disco e uma turnê pelo Brasil.

"Estamos esperando o momento certo para anunciar cada passo da minha carreira, mas tudo é pensado com muita calma e muito estudo. Queremos fazer tudo certo e entregar para os fãs o melhor material possível para que todo mundo possa se divertir com muita música boa", declarou ele.

Vale lembrar que Gabriel Smaniotto se tornou um sucesso após viralizar em 2019 com um show de plateia quase vazia. O cantor postou em suas redes sociais um vídeo em que cantava para um público formado essencialmente por seus pais.

Logo depois, a cantora Marília Mendonça estendeu a mão ao jovem cantor e o levou para cantar para uma plateia de mais de 60 mil pessoas em um de seus shows.

"A Marília foi muito importante na minha vida, ela mudou tudo. Ela viu um talento em mim e decidiu apostar, eu tenho muito orgulho de ter uma madrinha como ela, que foi um cometa que passou na vida de todos nós, e nunca vamos esquecê-la", disse.

CONFIRA O VIDEOCLIPE DE MARIA FIFI