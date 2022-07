Gabi Martins realiza o sonho de cantar na Festa do Peão de Barretos

Gabi Martins confirma seu show na Festa do Peão de Barretos: 'Estou muito emocionada'

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 12h23

A cantora Gabi Martins (25) é presença confirmada na Festa do Peão de Barretos. A estrela vai realizar o seu sonho de cantar no evento com show no dia 26 de agosto, à 1h30 da manhã. O momento promete ser um marco na carreira da artista, que está empolgada para animar o público da festa.

“Eu estou muito feliz. É a realização de um sonho fazer parte deste evento. Estou muito emocionada com esta confirmação. Agosto chega com o lançamento de 'Vou Te Dar Trabalho' e Barretão”, disse ela.

Inclusive, a cantora vai registrar os bastidores do evento em uma série audiovisual. “Este momento será tão especial que a Brasileira, meu escritório, decidiu captar uma série com todos os bastidores e minha programação para este mega evento. Serão cinco episódios mostrando tudo que viveremos no maior rodeio da América Latina”, contou.

No repertório, Gabi vai cantar seus sucessos, como Nenê, Prints, Joga o Laço e Recaidinha.