Funkeiro que aparece em novo álbum de Beyoncé não sabia de parceria: 'Foi uma surpresa'

Em entrevista à CARAS Brasil, DJ Mandrake revela como sua vida tem mudado desde o lançamento do novo álbum de Beyoncé, que conta com um trecho de funk

Destaque nas plataformas digitais desde o lançamento do novo álbum de Beyoncé (46), DJ Mandrake revelou que não foi contactado pela equipe da diva pop antes da divulgação do projeto Cowboy Carter. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abriu o coração sobre como o trabalho da cantora tem feito mudar completamente os rumos de sua carreira.

"Pra mim foi tudo uma surpresa, desde o lançamento quanto a inclusão dos créditos. Eu até admito que foi melhor assim, ser surpreendido é mais saboroso. É outra energia. Beyoncé sabe causar impacto até na hora da surpresa", afirma.

Em Cowboy Carter, Mandrake aparece nos créditos da música Spaghettii, a qual Beyoncé usa um trecho de Aquecimento das Danadas, funk que já virou um clássico para os amantes do gênero. Gravada oficialmente há 19 anos, a faixa apenas ganhou versão digital para circular nas plataformas há pouco mais de 12 anos.

"Beyoncé fez com que o mundo todo conhecesse todo meu acervo de hits", comemora Mandrake, que tem recebido quase que diariamente mensagens carinhosas de novos fãs: "Fui acolhido de uma forma incrível por eles, gratidão máxima. Me sinto um pássaro no ninho certo".

Depois do sucesso que tem feito não apenas entre os brasileiros, o funkeiro reflete que todo o seu esforço profissional valeu a pena. "O balanço que eu faço hoje da minha carreira é que eu estava certo quando comecei a fazer muitos aquecimentos. Fui chamado de maluco, que isso não iria dar em nada por não ter voz, que não iria render nada financeiramente e realmente eles estavam certos, mas mesmo assim eu continuei na minha intuição", avalia.

"Algo me falava que aquilo que eu estava fazendo iria me levar em algum lugar e não é que está me levando? Demorou anos, mas tudo que é rápido vai rápido, tudo que é demorado é porque está sendo feito para se eternizar", dispara.