Fontes especulam novo affair de Shakira com cantor espanhol

O rumor que Shakira e Alejandro Sanz estão juntos está circulando a um tempo

De acordo com a revista mexicana “Quién”, Shakira (46) e Alejandro Sanz estão se conhecendo melhor. A notícia gerou um grande debate nas redes sociais, já que há vários meses se especula sobre um suposto romance que os dois artistas teriam em segredo.

Amigos há 20 anos e colaboradores em algumas canções, eles não escondem que tem uma grande química juntos, e agora que a cantora se separou de Gerard Piqué (36) e finalmente se mudou para Miami, voltaram a se aproximar.

De acordo com a revista mexicana “Quién”, é possível que os dois passem a ser vistos juntos, e isso deve aumentar os boatos de romance. Não só porque estão trabalhando em um novo tema, como também estão pensando em comprar uma propriedade juntos na Flórida.

Os cantores estariam em busca de comprar uma mansão em uma ilha particular de Miami no valor aproximado de US$ 20 milhões, segundo a imprensa internacional.

O programa “Hoy Día” assegura que desde que Shakira se mudou para Miami os dois já foram juntos ver a possível propriedade, mas não se sabe detalhes sobre esse investimento conjunto.

“Não sabemos se vão fazer um estúdio ali, se vão alugar o imóvel ou se vão apenas compartilhar”, comentaram. “A verdade é que Shakira foi vista com seu irmão visitando várias mansões na cidade do sol e também é verdade que ela não está morando em sua antiga casa”, detalhou o programa.

Sobre um romance entre eles, o boato vem circulando há algum tempo, já que a própria Shakira comentou que Sanz tem sido um grande apoio para ela desde sua separação. Por sua vez o cantor, Alejandro Sanz terminou seu relacionamento com a cubana Rachel Valdés, mãe de dois de seus filhos, e continua solteiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira manda buscar item inusitado na casa em que vivia com Piqué

O divorcio da cantora segue dando o que falar isso porque um registro de uma árvore plantada pela cantora na casa em que o casal vivia, em Barcelona (Espanha), sendo retirada por um guindaste começou a circular na web.

Trata-se de uma herança afetiva de Shakira, de acordo com o veículo El Mundo, já que ela foi plantada há cinco anos anos no Líbano, no bosque Cedros do Senhor, terra onde nasceu a avó da artista.