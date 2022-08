Fim da dupla Simone e Simaria repercute na web e vira meme

As cantores Simone e Simaria comunicaram o fim da dupla na tarde desta quinta-feira, 18

As cantoras Simone (38) e Simaria (40) anunciaram o fim da dupla na tarde desta quinta-feira, 18, através de um comunicado, e nas redes sociais a separação passou a ser um dos assuntos mais comentados.

No Twitter, alguns fãs das artistas lamentaram a separação, no entanto, diversos internautas fizeram memes e compararam as duas com os irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis, e também com Flora e Donatela, personagens da novela A Favorita. Além disso, alguns seguidores brincaram sobre Simone e Simaria serem uma pessoa só e as compararam com Sandy e Junior.

Confira as reações dos internautas:

Nem acredito que Simone e Simaria são o nosso Oasis pic.twitter.com/vNuZbIydly — Nah Nah Land (@nanah_b) August 18, 2022

🚨MEU DEUS!! Simone e Simaria não são mais uma dupla!! Agora elas vão seguir carreira solo pic.twitter.com/uTk9NK8GH7 — 𝕾𝖗.𝕵𝖍𝖔𝖜 ៹ 🧚‍♀️🌋🦦☀️ (@jhonvixtor) August 18, 2022

Simone e Simaria se separando por briga de ego, uma se achando mais importante que a outra e não enxergando o principal, que as duas juntas, eram uma explosão, faziam acontecer, independente de uma criar, e a outra só cantar. O ego destrói laços e faz estragos irreparáveis. — Taisa. (@TaisaComenta) August 18, 2022

simone e simaria entraram pra lista de duplas que terminaram mas vão pra sempre ter o mesmo nome tipo a sandy e o sandy junior — paiva (@paiva) August 18, 2022

É triste ver que Simone e Simaria encerraram com a dupla em meio a brigas e desentendimentos expostos a todo o país. É mais triste ainda a série de ataques que proferem a elas pelas mídias sociais. As pessoas desaprenderam a ter compaixão. — Emilly (@emicrvgz) August 18, 2022

a Simone e Simaria se separando é a novela A Favorita em live-action... — f (@Juann0f_) August 18, 2022

O fim da dupla Simone & Simaria pic.twitter.com/t5ZkMZKMO0 — Claudinha Barbarides (@balancigata) August 18, 2022

