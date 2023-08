Filho de Rita Lee resgata foto e lamenta três meses sem a mãe: ''Nunca será esquecida''

Produtor musical João Lee, filho de Rita Lee com Roberto de Carvalho, compartilha foto da cantora nos três meses de sua morte

Um dos herdeiros da cantora Rita Lee (1947 - 2023) com o músico Roberto de Carvalho usou as redes sociais para lamentar os três meses da partida da artista, que faleceu no dia 08 de maio aos 75 anos.

Em sua conta no Instagram, em post conjunto com o perfil de Rita, o produtor João Lee compartilhou um clique antigo da Rainha do Rock bem novinha. "3 meses", escreveu na legenda da postagem o irmão de Antonio Lee e Beto Lee.

"Essa daí num vai ser esquecida, nuncaaaaaaa", disse uma fã nos comentários. "Nunca mesmo", respondeu João.

Recentemente, João Lee anunciou que usou a inteligência artificial (IA) para recriar a voz de sua mãe. "Demorou quase um dia inteiro para rodar o software, mas consegui criar um modelo da voz dela em IA. Foram semanas de trabalho", publicou João no Threads, nova rede social do Instagram. "Ainda precisa de ajustes, mas o resultado é impressionante. Incrível como a tecnologia para áudio e música avança", completou.

Baby do Brasil relembra visita inesquecível de Rita Lee

Baby do Brasil, conhecida por seus sucessos na música, era uma grande amiga de Rita Lee, que morreu em maio deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora refletiu sobre seus momentos de amizade com a Rainha do Rock e ainda relembrou visita inesquecível da artista: "Guerreira".

"Tenho uma ligação com a Rita desde muito tempo. Quando estava tendo um dos meus filhos, a Rita e o Roberto foram me ver no hospital. Ela estava começando a vida com o Roberto e foi me visitar. Eu tinha acabado de parir. Então, tenho uma ligação muito amorosa com a Rita, com o Roberto - ele é espetacular também - e com toda a família, com os filhos, com o Beto Lee, que é muito amigo do meu filho Pedro também", compartilhou a cantora sobre o momento de amizade com Rita Lee.