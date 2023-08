Baby do Brasil relembra visita inesquecível de Rita Lee: 'Guerreira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Baby do Brasil relembrou momentos de amizade com Rita Lee

Baby do Brasil (71), conhecida por seus sucessos na música, era uma grande amiga de Rita Lee, que morreu em maio deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora refletiu sobre seus momentos de amizade com a Rainha do Rock e ainda relembrou visita inesquecível da artista: "Guerreira".

"Tenho uma ligação com a Rita desde muito tempo. Quando estava tendo um dos meus filhos, a Rita e o Roberto foram me ver no hospital. Ela estava começando a vida com o Roberto e foi me visitar. Eu tinha acabado de parir. Então, tenho uma ligação muito amorosa com a Rita, com o Roberto - ele é espetacular também - e com toda a família, com os filhos, com o Beto Lee, que é muito amigo do meu filho Pedro também", compartilhou a cantora sobre o momento de amizade com Rita Lee .

"A Rita foi uma grande guerreira, ela teve que lutar por muitas coisas. Acho que ela tem que ser homenageada com muito carinho e muito amor, e essa família receber de todos nós também esse reconhecimento amoroso pela obra, pelas coisas lindas, pela alegria pela irreverência e por muitas coisas que ela contribuiu para mudar, isso é muito importante", acrescentou Baby do Brasil sobre o legado da Rainha do Rock.

A cantora também refletiu sobre a importância dos amigos e declarou que foi confundida diversas vezes com Rita Lee: "São pessoas muito amadas, muito queridas, muito da minha vida. Todos os lugares que eu sempre ia, as pessoas falavam: 'Oi Rita', e eu explicava que sou a Baby. Acho que isso deve ter acontecido com ela também. Eu entedia que as pessoas achavam que nós devíamos ser as mulheres mais loucas do Brasil, com cabelos e comportamentos diferentes".