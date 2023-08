Por que Gominho recebeu homenagem de Preta Gil? Entenda reação de artista

Gominho e Preta Gil são amigos há mais de 10 anos e chegaram a morar juntos no mesmo apartamento

Nesta semana, a cantora Preta Gil (48) emocionou os seguidores ao compartilhar uma mensagem especial paga Gominho (34), um de seus melhores amigos. Em seu perfil do Instagram, ela contou que o carioca foi uma peça importante durante seu tratamento de câncer.

Desde que Preta revelou que estava enfrentando uma batalha contra o câncer de intestino, Gominho passou a ser mais presente na vida da artista, dedicando todo o seu tempo livre à amiga.

"Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal. Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor", escreveu Preta.

Na postagem em questão, Preta ainda compartilhou com os fãs diversos cliques realizados ao lado do amigo durante sua viagem aos Lençóis Maranhenses.

COMO PRETA GIL CONHECEU GOMINHO?

Natural do Rio de Janeiro, Gominho estava morando há alguns anos em Salvador, quando Preta descobriu a doença. Ele fazia parte do time de apresentadores da Rádio Salvador FM, uma das mais populares da capital baiana.

Desde então, ele passou a morar na mansão da artista no Joá, na Zona Oeste do Rio. Enquanto está ao lado da amiga, ele é responsável por sempre manter o clima de alto astral, colocando as melhores músicas, fazendo companhia nos momentos de perrengue ou até mesmo em silêncio.

Gominho e Preta Gil são amigos há mais de 10 anos. Eles se conheceram através do Twitter, plataforma que o influenciador ficou bastante conhecido no início da carreira. Em 2013, eles chegaram a dividir o mesmo apartamento ao lado de mais dois amigos: Ju de Paulla e Dhu Marinho.

Além de influenciador, Gominho também trabalha como apresentador e volta e meia aparece na programação de alguns canais de televisão. Seu jeito extrovertido e carismático foi decisivo para ele ser convidado para participar de A Fazenda 6, em 2013. Na época, ele teve grandes embates com Andressa Urach.

Neste ano, Gominho decidiu se arriscar no mundo da música, lançando seu primeiro álbum, intitulado A nova ordem astral do som, volume 1. Segundo o artista, Peta Gil foi uma das grandes incentivadoras do projeto. "Ela sempre abriu o microfone para eu cantar nos shows dela", contou ele à Quem.