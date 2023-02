Filha caçula de Simone Mendes rouba a cena em novo vídeo com a mãe

Simone Mendes encanta ao mostrar vídeo de momento de diversão com a filha caçula, Zaya, que explode o fofurômetro das redes sociais

A cantora Simone Mendes encantou seus seguidores neste domingo, 12, ao mostrar um novo vídeo com a filha caçula, Zaya, fruto do casamento com Kaká Diniz. A mamãe coruja compartilhou imagens de um momento de diversão das duas juntas em um dia ensolarado.

Nas imagens, Simone e Zaya brincaram em um jardim, com direito a muitas risadas e momento no balanço. A garotinha explodiu o fofurômetro ao esbanjar seus sorrisos durante o momento de carinho com a mãe.

Na legenda, Simone comemorou o sucesso de uma canção de sua carreira solo na música. “Quem já ouviu Erro Gostoso no Spotify hoje? Estamos no Top 40, na posição 38º! Escuta lá também migles que você vai amar!”, disse ela.

Simone fala sobre o nome do novo DVD

Recentemente, Simone contou sobre a inspiração para o nome do seu EP e DVD da carreira solo, que é 'Cintilante'. “Esse nome é muito especial. Cintilante é tudo que é bom, legal, maravilhoso. Eu tenho um vocabulário Simonês e, quando gosto muito de alguma coisa, falo que é cintilante, no sentido de bacana, top. Procurei todos os títulos das músicas que têm no meu trabalho, nada encaixava. Pensei que tinha que ser algo do meu dia a dia e por isso Cintilante, tem tudo a ver comigo”, contou.

A sertaneja contou que cada detalhe do projeto foi produzido como uma forma de refletir a sua identidade através das músicas. “Esse projeto tem tudo a ver com a minha pessoa, identidade e jeito de ser. Eu queria que as pessoas trouxessem para dentro desse projeto uma cara Simone Mendes. Estudando e pensando em como fazer, chegamos nesse resultado lindo”, disse ela, e completou: "O trabalho que tem a minha cara, com certeza. Um trabalho simples, bonito, alegre e que vai mexer com o coração do povo. Com essa busca de me permitir fazer o novo, me redescobrir, descobrir do que sou capaz e reencontrar minha força".