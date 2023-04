Fernanda Esteves faz relato preocupante sobre luto do marido Erasmo Carlos

Após quase cinco meses da partida do cantor Erasmo Carlos, viúva vive altos e baixos

A viúva do cantor Erasmo Carlos continua compartilhando os sentimentos provenientes do luto após quase cinco meses após sua morte. Com altos e baixos, a pedagoga Fernanda Esteves publica fotos e desabafos em seu perfil do Instagram.

Em uma foto dos dois juntos, ela contou que teve uma recaída em relação à aceitação da partida do amado. "As últimas semanas trouxeram de volta uma tristeza aguda, meu amor, tanta desesperança.

Diante da possibilidade de perder outra pessoa eu congelei, não sei o que você diria, não consegui prever sua fala.", escreveu sem deixar claro o que havia acontecido.

"Tudo perdeu o sentido. Entrei em um buraco. Perto de completar 5 meses da sua morte, eu ainda me sinto tonta. Parece que rodei, rodei e rodei, e agora estou tentando me levantar e caindo, mais caindo do que levantando", lamentou ela, que costuma receber mensagens de carinho dos fãs do cantor e amigos. Muitos já perderam um ente querido e se identificam com as fases de Fernanda.

"Algumas vezes passo por caminhos que a gente percorria, converso com você, tento me enganar, não olho para o lado para não perceber sua ausência, se tiver oportunidade fecho os olhos e aproveito você.

Você é tão doce! Consigo sentir como seria apoiar a cabeça no seu peito e ter meu rosto acolhido pela sua mão, um carinho com o polegar e um beijo demorado no alto da cabeça. Sua ausência ocupou a minha vida, tudo é sua falta", escreveu.

"Você não era meu ponto de partida, meu amor, você era meu rumo, minha chegada, meu destino. E agora, Erasmo? É tudo silêncio.", lamentou.

Veja foto: