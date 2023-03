Viúva de Erasmo Carlos comemora batismo de escola com nome do músico

Fernanda Esteves posou em frente a uma das paredes da escola que contém arte do rosto de Erasmo Carlos

A pedagoga Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, comemorou uma homenagem feita ao músico e fez questão de registrar o momento.

Ela posou em frente a um mural com imagem de Erasmo com uma coroa de flores na cabeça, feita pelo artista Rafamon. Na parede ainda há os dizeres: "Ontem menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã". A frase representa um trecho de uma das músicas cantadas por ele, 'Sementes do Amanhã',

"Meu amor, você vive escola! Você vive escola, vive Largo da Segunda Feira, vive Fernanda, você vive em mim. Sou tão orgulhosa de você", comemorou, citando praça que também tem o nome do artista.

"ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL ERASMO CARLOS", escreveu ela, revelando o nome do espaço inaugurado em Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Recentemente, ela também comentou a falta que o marido faz após mais de três meses sem ele, na legenda de várias selfies juntos."A sua ausência mexeu com a minha vida, meu corpo, minha memória e minha concentração. Seu paradeiro não é humano, não é exato, não é biológico, não existe uma explicação tão convincente quanto a que viria da sua voz, mas ela também não existe, eu a vi indo embora no último “eu te amo", escreveu.

Ela contou a quantidade de dias que sofre o luto: "Hoje tem 115 dias que eu não te vejo, e olhando para esse número só consigo pensar em como consegui chegar até aqui depois de tanto tempo sem você".

