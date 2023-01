Felipe Araújo relembra início polêmico após morte do irmão: 'Chateação'

Cantor Felipe Araújo abriu o coração e desabafou sobre polêmicas que rondaram o início de sua carreira

O cantor Felipe Araújo (27) revelou que por muito tempo não conseguiu superar a morte de seu irmão, Cristiano Araújo (1986 - 2015). Em entrevista para o podcast CARAS, ele abriu o coração e revelou que desistiu de projetos fortes por terem uma ligação o artista, a quem ele definiu como um grande herói de infância. Ele também relembrou o início da carreira polêmico .

"Tem uma música que fez sucesso na voz de Jads & Jadson que é uma composição minha, que se chama Noite Fracassada, e era uma música que o Cristiano mostrava para todo mundo. Cara, depois que teve o acidente do Cristiano, eu não queria nem mais ouvir essa música. Foi aí que liberei a música para o Jads & Jadson gravarem. Queria algo do zero", declarou.

O sertanejo também disse que ficava chateado quando tentavam associar sua imagem a do irmão no início da sua carreira e lamentou as acusações envolvendo seu nome. Segundo o dono do hit Atrasadinha, ele nunca tentou promover seus shows em cima da tragédia que aconteceu com Cristiano.

"Foi bem no comecinho, no final de 2015. Esses momentos me traziam chateação, não era insegurança. Eu sabia que estava fazendo meu trabalho, era algo que eu sempre quis para minha vida. Eu nunca estive me aproveitando de nenhuma situação, só estava tentando buscar o meu sonho de infância. Eu ficava muito triste", afirmou.

Ainda durante o bate-papo, o artista foi questionado se existiu possibilidade dele montar uma dupla sertaneja com Cristiano, mas ele garantiu que isso nunca foi cogitado entre eles. "Eu comecei a cantar sertanejo poucos meses antes do Cristiano lançar seu primeiro DVD que fez sucesso", disse.

"Eu era muito novo, tinha 15 anos e o Cristiano já tinha 24 anos. Mas eu sempre cantei com o Cris nos bastidores, nos shows... Mas meu pai nunca quis que a gente cantasse em dupla, ele queria que fossemos solo", afirmou ele, brincando que não saberia fazer segunda voz.