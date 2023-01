Felipe Araújo relata caso assustador com fã em hotel e desabafa: 'Espírito'

Cantor Felipe Araújo vivenciou história assustadora com fã durante passagem por hotel e achou que se tratava de um espírito

O cantor Felipe Araújo (27) revelou que faz parte do time de artistas que vivenciou um caso assustador com uma fã. Em entrevista para o podcast da CARAS, ele afirmou que uma mulher invadiu seu quarto enquanto ele estava dormindo.

Segundo o artista, a moça fazia parte do quadro de funcionários do hotel que ele estava hospedado e acabou tendo acesso ao seu quarto. Na ocasião, ele acabou se assustando e pensando que se tratava de uma experiência sobrenatural .

"A gente chegou, era mais ou menos umas 10 da manhã na cidade e eu fui dormir mais um pouco, porque à tarde eu iria fazer uma entrevista na rádio. Na hora que eu estava acordando, a fã estava lá no quarto. Ela entrou no quarto e ficou me olhando dormir, eu estava só de cueca", contou Felipe.

O irmão de Cristiano Araújo (1986 - 2015) ainda revelou que tentou lidar com a situação com muita calma, mas chegou a lhe faltar voz para conversar com a admiradora. No momento, ele apenas conseguiu pedir para vestir uma roupa.

"Eu tomei um susto porque eu pensei que era um espírito. Você acorda e tem uma pessoa no seu quarto, você pensa que é um espírito, uai. O quarto estava meio escuro, porque eu fechei as cortinas. Fiquei sem voz, não conseguia falar nada", detalhou.

Ainda durante a entrevista, Felipe também comentou sobre detalhes inusitados de sua carreira, como o dia que acabou fazendo xixi durante um show e sobre como iniciou sua vida profissional. Segundo o sertanejo, ele nunca tentou fazer dupla com Cristiano.

"Eu comecei a cantar sertanejo poucos meses antes do Cristiano lançar seu primeiro DVD que fez sucesso. Eu era muito novo, tinha 15 anos e o Cristiano já tinha 24 anos. Mas eu sempre cantei com o Cris nos bastidores, nos shows... Mas meu pai nunca quis que a gente cantasse em dupla, ele queria que fossemos solo", afirmou ele, que brincou dizendo que não saberia fazer segunda voz.