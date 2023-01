Felipe Araújo comove com homenagem para o irmão, Cristiano Araújo

Felipe Araújo relembra o dia em que Cristiano Araújo iria completar 37 anos: 'Como eu queria que você estivesse aqui'

O cantor Felipe Araújo fez uma homenagem comovente para o irmão, o cantor Cristiano Araújo. Nesta terça-feira, 24, o artista iria completar 37 anos junto com sua irmã gêmea, Ana Araújo. Para marcar a data, Felipe fez questão de homenagear os irmãos.

O cantor falou sobre a saudade de Cristiano e sobre o quanto a data é difícil para a irmã, Ana. "Hoje é aniversário dos meus dois irmãos mais velhos. Meus gêmeos favoritos no mundo. Eu sou completamente apaixonado por vocês @cristianoaraujo s @aanaaraujo26. Agradeço a Deus todos os dias por ter vocês em minha vida e independente de qualquer coisa, vocês estarão comigo pra sempre. Como eu queria que você estivesse aqui, Cris, pra comemorar essa data com um churrasco e frango caipira com pequi, do jeito que você tanto amava. Ana, eu sei que essa data não é fácil pra você, mas eu peço a Deus que você possa aproveitar seu dia, da maneira que der. Parabéns pelos 37 meus amores", disse ele.

O cantor Cristiano Araújo faleceu aos 29 anos em um acidente de carro com a namorada, Allana Coelho Pinto de Moraes, de 19 anos, em Goiás, no dia 24 de junho de 2015. O veículo deles saiu da pista e capotou. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

