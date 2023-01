Felipe Araújo comemora o aniversário do filho com festa luxuosa

Felipe Araújo reúne os amigos e familiares na festa de aniversário de 4 anos do filho, Miguel

O cantor Felipe Araújo viveu uma noite encantadora na última segunda-feira, 16, ao comemorar o aniversário do seu filho, Miguel, fruto do relacionamento com Caroline Marchezi. O artista reuniu os amigose familiares no Buffet Casa X, em Goiânia, para a comemoração especial.

A festa teve o tema da animação Rei Leão e contou com uma decoração caprichada e com direito a vários doces e comidas para os convidados.

Recentemente, Felipe Araújo contou que o filho, Miguel, é autista e defendeu a sua decisão de tornar o assunto público. "Falar sobre isso é muito importante para ajudar as pessoas. Quando a gente tem o diagnóstico o mais breve possível do espectro autista, temos mais chances de assertividade no tratamento. Meu filho, a gente conseguiu, muito por conta da mãe dele, que trabalha na área, perceber o espectro quando ele tinha um ano e quatro meses", afirmou ele à Quem.

E completou: "A gente pôde buscar esse tratamento, que vai perdurar ainda por muitos anos, bem cedo... O Miguel está tendo um desenvolvimento maravilhoso, então é muito importante a gente abrir os olhos das pessoas e tentar romper com a barreira do preconceito quanto a essa questão. O autismo é o maior amor do mundo ali presente. Ele é a pessoa mais carinhosa que eu já conheci em toda a minha vida. Conversando com Marcos Mion, ele fala a mesma coisa, que é o espectro do amor".