Fantine Tho lança versão acústica de Ragatanga, hit de seu antigo grupo, Rouge

Fantine Tho lança Jack Soul Ragatanga, uma versão acústica de um dos maiores sucesso de seu antigo grupo, Rouge

17/08/2022

No dia em que o Rouge completa 20 anos dede sua estreia, uma de suas integrantes, Fantine Tho (43), dá de presente para os fãs, lançando uma nova versão de Ragatanga, um dos maiores sucessos do grupo. Jack Soul Ragatanga é uma versão acústica da canção, trazendo a letra original do hit, misturado com um som inspirado na canção Jack Soul Brasileiro de Lenine (63).

A canção surgiu de forma espontânea quando ela estava no estúdio gravando outros projetos: "Essa versão surgiu depois de uma conversa sobre um show acústico do Rouge. O grupo tem várias canções super lindas que funcionariam muito bem em um show acústico. Agora um show do Rouge sem Ragatanga ainda seria Rouge?!!! Então sentei, peguei o violão pra ver como seria um Aserehe acústico. Como o hit é uma paródia do Rapper’s Delight dos anos 70, um som super Soul, a levada gruvada encaixou direitinho.”, contou ela, durante um bate-papo exclusivo com a CARAS Digital.

Como sempre foi fã de Lenine, achou que a música dele encaixaria com Ragatanga e o negócio deu certo: "A junção foi natural. Jack Soul Brasileiro tem um super swing e Groove, especialidades do violão rítmico do grande Lenine. A música original dos anos 70 tem as mesmas raízes e conversa muito bem com o soul/funk da época."

Apesar de a canção estar sendo lançada no dia em que o Rouge completa seus 20 anos, a data foi escolhida de um jeito bem despretensioso: "É, já que estava em estúdio no final de Julho, timing irônico, e decidimos lançar a brincadeira, me pareceu a data mais legal para o lançamento.".

A loira aproveitou ainda para brincar com a famosa dancinha da canção. Dessa vez, por ser uma versão um pouco mais calma da música, a coreografia vai ter que ser deixada de lado... Ou não, já que para Tho, você pode dançar a música ao qualquer hora: "É… um som acústico, violão e voz fica mais calmo do que um arranjo eletrônico com 5 vozes triplicadas mesmo. Quem quiser dançar, dançar mesmo, eu recomendo a versão do Rouge. Mas também já vi muita gente fazer a dancinha só cantando e dançando sem som. Então dá. Sempre dá para fazer a dancinha.".

Ela ainda declarou o que mais espera da recepção do público quanto essa nova versão dessa música tão famosa: "Como tudo na vida. Alguns vão gostar, outros não. Outros vão mudar de opinião no meio do caminho. Alguns vão passar a gostar, outros vão enjoar, alguns serão indiferentes, outros não ouvirão. Em todo caso faço minha parte que é entregar a música e compartilhar a alegria do momento como um gesto de gratidão. Celebro o que a vida me ensinou com esse som. Não levar a vida tão à sério.

"Minha esperança é que um som que já rodou tanto e não se espera ouvir acusticamente possa trazer novas perspectivas, e uma nova forma de curtir a nostalgia. Já cantamos o hit milhares de vezes. Não precisava cantar mais. Só que marcou uma era, marcou o meu nome, marcou minha presença e por onde ando, me pedem esse som. Mesmo quando estava na Índia, onde ninguém em conhece, nem sabe do meu passado, acabaram me pedindo pra dançar Aserehe. Vai explicar.", continuou ela.

Por fim, Fantine Tho desabafou sobre ser conhecida por 'um hit só': "É o sonho de todo artista ser reconhecido, só que o pesadelo ser reduzido à um trabalho só. Ser Harry Potter para sempre. Por mais legal que seja ser Harry Potter. Então me perguntei, como posso fazer para tirar o ranço que sinto desse som por me sentir reduzida a ele? Por ter o desejo de me conectar ao público com uma música que tenha mais substância, mais qualidade, que seja mais minha cara. Escrevi muitas outras canções, escrevo desde meus 17 anos. Tenho vários trabalhos lançados. Mas sempre voltamos ao Aserehe."

"Então nesse exercício de deixar Ragatanga mais minha cara e estar pronta se um dia o Rouge fizer um show acústico, segurei as mãos do mestre Lenine e embarquei num som que não tem sentido algum com o violão ritmico que sempre me salvou da ansiedade e entrego Jack Soul Ragatanga.", finalizou ela.

Confira a música Jack Soul Ragatanga, uma versão acústica do sucesso do Rouge, Ragatanga:

