Famosos curtem show de Mumuzinho no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 11h06

No último domingo, 19, o cantor Mumuzinho (38) realizou seu show, Resenha do Mumu, e recebeu diversas celebridades na noite especial.

A Resenha do Mumu aconteceu no Parque Olímpico, Barra da Tijuca no Rio de Janeiro e Larissa Manoela (21), Carol Dallarosa (21) Arthur Picoli (27) e Thiago Silva (37) marcaram presença no evento.

O cantor Mumuzinho também recebeu Ludmilla e Dilsinho no palco do show, que cantaram e animaram a noite ao lado de Mumu.

Recentemente, Mumuzinho teve seu nome envolvido em polêmicas na internet. O cantor foi acusado de mandar uma indireta para Arthur Aguiar (33), o campeão do BBB 22, ao falar que talento de verdade não pode ser comprado.

No mesmo dia, o cantor usou as redes sociais para desmentir o comentário durante o 'Encontro' da TV Globo: "Cantar ao vivo realmente, em um programa de manhã, não é fácil. Pegaram o que falei e colocaram o assunto do Arthur, um cara por quem tenho o maior carinho e respeito como ator e cantor", afirmou

Foto: Beatriz Damy / AgNews

