Mumuzinho se pronuncia após ser acusado de mandar indireta para Arthur Aguiar

O cantor Mumuzinho foi acusado de mandar uma indireta para Arthur Aguiar durante sua participação no programa 'Encontro'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 19h05

Mumuzinho (38) usou as redes sociais para se pronunciar sobre um comentário que fez durante o programa 'Encontro', da TV Globo, desta terça-feira, 14.

O cantor foi acusado de mandar uma indireta para Arthur Aguiar (33), o campeão do BBB 22, ao falar que talento de verdade não pode ser comprado. Vale lembrar que em recente participação na atração comandada por Fátima Bernardes, alguns internautas criticaram a voz do ex-BBB.

"É o seguinte: hoje, as pessoas querem fazer sucesso de qualquer jeito e acha que o dinheiro compra o sucesso. Até compra, mas chega em um programa desse ao vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta. Essa coisa de mentira, criar o cantor, não existe. Esse programa eu amo, a gente canta ao vivo e mostra se canta ou não canta. Pronto, falei", alfinetou Mumuzinho no programa.

O esclarecimento de Mumuzinho

Após a repercussão, o cantor gravou alguns vídeos no Stories do Instagram e negou que tenha criticado Arthur Aguiar. Além disso, o artista pediu para que as pessoas parem de atacar o ator.

"Cantar ao vivo realmente, em um programa de manhã, não é fácil. Pegaram o que falei e colocaram o assunto do Arthur, um cara por quem tenho o maior carinho e respeito como ator e cantor", afirmou ele.

Mumuzinho seguiu o esclarecimento dizendo que qualquer artista pode ter um dia ruim. "Acontece com todo mundo cantar uma música e não ser o nosso dia, é normal. Eu já cantei várias vezes ao vivo e às vezes não estou no meu bom dia, mas nunca falaria isso do Arthur", garantiu o artista.

Em seguida, o cantor pediu o fim dos ataques contra Arthur. "Parem de implicar com o garoto, gente! O cara ganhou o BBB. Não torci por ele, torci pelo Douglas, mas que perseguição! Deixem o garoto fazer sucesso e mostrar o trabalho dele! Eu falei para todos os cantores ao vivo na televisão", completou.

Confira: