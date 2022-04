Diversas celebridades se reuniram para assistir o show do Maroon 5 em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 12h35

Na última terça-feira, 5, a banda Maroon 5 agitou São Paulo com um show especial no Allianz Parque.

A banda cantou seus maiores sucessos no palco do estádio, que reuniu mais de 45 mil pessoas na terça-feira.

E diversas celebridades também foram prestigiar o show da banda como Tiago Abravanel (34), Yasmin Brunet (33), Mari Gonzalez (28) e Jonas Sulzbach (36).

Yasmin Brunet registrou os momentos do show especial em seu perfil no Instagram. A modelo vibrou ao som de She Will Be Loved e Sugar.

Famosos curtem show de Maroon 5 no Allianz Parque em São Paulo:

Foto: Leo Franco / Agnews

