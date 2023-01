Família e amigos próximos farão cerimônia de despedida privada para Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley será velada no próximo domingo com a presença dos fãs, amigos e família em Graceland

A família e amigos próximos de Lisa Marie Presley se preparam para dar adeus privado a ela, antes que o público preste as condolências, segundo o que aponta o site americano TMZ. Ela morreu no último dia 13.

Fontes do veículo afirmaram que as três filhas de Lisa, a mãe Priscilla Presley e os ex-maridos Michael Lokcwood e Danny Keough se reunirão para ver o corpo pela última vez, antes do domingo.

A cerimônia deve ser muito privada e os convidados terão de assinar um acordo de confidencialidade para evitar que detalhes vazem.

Ainda segundo o veículo, além do memorial privado, a família deve ir também ao funeral público em Graceland, casa em que Elvis Presley morou por toda a vida. O ator Austin Butler, que interpretou o astro do rock em sua cinebiografia, é esperado pela família, mas ainda não confirmou sua presença.

Lisa Marie Presley deixa três filhas

No momento, as gêmeas de 14 anos, Finley e Harper Lockwood, estão com o pai, Michael, em casa desde a morte da mãe.

Ainda não há informação sobre a causa da morte de Lisa e o exame toxicológico só sairá em meses.