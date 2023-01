Filha de Lisa Marie Presley quebra silêncio sobre morte da mãe e divulga imagens inéditas

Riley Keough quebrou o silêncio e divulgou uma foto antiga com sua falecida mãe, Lisa Marie Presley

Riley Keough divulgou uma imagem uma semana após a morte de sua mãe Lisa Marie Presley. Filha de Elvis Presley, Lisa Marie morreu por uma parada cardíaca na quinta-feira passada, 12 de janeiro. Riley era sua filha e irmã do falecido Benjamin, de quem Lisa falava tanto. Nessa manhã, a atriz divulgou algumas imagens em seu Instagram, de momentos da mãe e filha juntas.

Na legenda da imagem, Riley deixou uma mensagem simples, um coração para demonstrar a saudade e gratidão pela mãe.

Quando Lisa morreu, sua mãe, Priscilla, avó de Riley, fez um pronunciamento sobre a tão amada filha e o luto dos familiares: "É com um coração pesado que venho compartilhar essa notícia devastadora, minha linda filha, Lisa Marie nos deixou. Ela era a mulher mais apaixonada, forte e amorosa que eu já conheci. Nós pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda. Obrigado pelo amor e por rezarem. Por enquanto não terão mais comentários."

Família disputa guarda das filhas gêmeas de Lisa Marie Presley

A família enquanto isso, disputa a guarda de Finley e HarperLockwood, as gêmeas de 14 anos, frutos do casamento entre Lisa Marie e MichaelLockwood. As pequenas estão sendo disputadas por Priscilla, sua avó, Riley sua irmã, Michael, seu pai biológico e DannyKeough, padrasto que ainda morava com as duas quando sua mãe faleceu. O processo de guarda estava estagnado até o enterro de Lisa, porémrecentemente foi divulgado que as duas filhas adolescentes ficaram traumatizadas com a morte da mãe, e não querem voltar para sua antiga casa! Por enquanto, elas estão morando com Priscilla e Riley também tem as visitado.