Eu & Elas: Glória Pires aplaude estreia de Orlando Morais ao lado das filhas

Estreia de Orlando Morais ao lado das filhas emocionou convidados e fãs; veja fotos da primeira apresentação de 'Eu & Elas'

O cantor Orlando Morais e as filhas, Cleo, Anttónia e Ana Morais, estrearam na noite desta quarta-feira (30) o show Eu & Elas. Primeiro projeto da família reunida, a apresentação foi aplaudida por Glória Pires, que surgiu feliz da vida ao lado das herdeiras.

O show que aconteceu no Blue Note, casa de shows intimista em São Paulo, também reuniu convidados - entre eles as cantoras Marina Lima e Karol Conká e o ator Bruno Fagundes. Com ingressos esgotados, a apresentação emocionou os presentes.

O projeto da família foi capa da edição da última semana de CARAS. Na conversa exclusiva com o quarteto no recanto paulistano dos Morais, o cantor contou como surgiu a ideia do projeto. “Essa banda não tem um líder. Ela nasce de muito amor. É uma oportunidade de ficarmos juntos, porque a gente se ama, gosta de música! Não tem direcionamentos ou pontos estabelecidos, é tudo bem leve. Nunca fiquei refém de resultados”.

Durante a conversa, a caçula disse que os ensaios foram rápidos e a conexão imediata.“Somos uma família muito amorosa, mas com personalidades fortes! Quando começamos a ensaiar, precisou de apenas uma semana para sairmos com um show pronto. Foi surreal, a confirmação que estávamos no caminho certo”, diz Ana Morais.

Veja abaixo:

CRIAÇÃO DOS FILHOS

Casado com Gloria Pires (59), com quem ainda tem Bento (18), Orlando leva para a banda os conceitos que sempre pregou em casa. “Na minha família todo mundo sempre teve liberdade de fazer tudo, sem julgamentos. Meus filhos são livres, loucos e responsáveis. Não criei ninguém para ser exemplo, criei seres humanos que erram e acertam”, explica ele, que ensina, mas também aprende!

“Essa nova geração sabe razoavelmente de tudo e profundamente de nada. Aprendo demais com a rapidez de observação, de conclusões, as músicas que elas me apresentam... mas não consigo deixar de ser pai, não consigo sair desse lugar”, fala o artista. Em casa ou no palco, de fato, o que prevalece é a relação familiar. “Quando eu morava em Paris, a gente se falava no celular e eu sentia até o cheiro da casa, daquele amor, da brincadeira. Antes da pandemia, voltei ao Brasil, peguei covid-19, fiquei mal e, até na possibilidade de não resistir, o meu maior sofrimento era saber como eles continuariam sem mim. Depois que você é pai, você não dorme, não desligo o celular, já tentei resolver isso na terapia, mas sou assim!”, confessa ele, que deve regressar à Cidade Luz para lançar um novo disco.