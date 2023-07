Esposa de Junior Lima abre o jogo sobre amizade com ex do marido

Esposa de Junior Lima, Monica Benini fala sobre ser amiga de Julia Faria, que é ex-namorada do cantor

A influenciadora digital Monica Benini, que é a esposa do cantor Junior Lima, abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e surpreendeu ao responder uma questão sobre a sua vida pessoal. Um seguidor quis saber sobre a amizade dela com Julia Faria, que é ex-namorada de Junior, e ela abriu o jogo sobre o que pensa sobre o assunto.

Nas redes sociais, o internauta perguntou: “Como foi essa amizade com a Julia, sendo que ela é ex do Ju?”. Ao ver essa pergunta, ela contou que não se importa com o que aconteceu no passado.

“Eu percebo que essa é uma questão que pega porque volta e meia recebo essa pergunta aqui e a Julia também. Mas sendo bem sincera, isso não tem importância para mim. Outros tempos. Outra vida. Somos seres feitos de histórias. Existem outras coisas que eu considero importantes para iniciar uma amizade hoje em dia e nessas estamos dando check”, disse ela nos stories. O assunto surgiu porque Monica foi curtir uma viagem de férias com as amigas e uma delas era Julia.

Julia e Junior viveram um relacionamento entre 2005 e 2007. Anos mais tarde, Monica e Junior se conheceram e se casaram em 2014. Hoje em dia, os dois são pais de Otto, de cinco anos, e Lara, de 1 ano.

Junior Lima faz nova tatuagem

O cantor e músico Junior Lima encantou seus fãs ao mostrar que fez novas tatuagens. Ele decidiu homenagear a sua filha caçula, Lara, fruto do casamento com Monica Benini, e também a sua paixão pela música.

Nesta terça-feira, 4, a tatuadora dele, Sabrina Conde, abriu um álbum de fotos com as novas tattoos do cliente famoso. Junior escreveu o nome da filha em sua mão, logo acima do local onde escreveu o nome do filho mais velho, Otto. Além disso, ele fez tatuagens com desenhos de baquetas de bateria e uma palheta.

Discreto com a vida pessoal, Junior Lima evita mostrar os filhos nas redes sociais. Ele apareceu com as crianças em poucos registros na web desde que eles nasceram.