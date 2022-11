Erasmo Carlos foi o compositor do sucesso 'Meu Nome é Gal'; saiba mais

Erasmo Carlos revelou que compôs a música 'Meu Nome é Gal' durante o programa 'Conversa Com Bial', da TV Globo

Reconhecido no meio artístico por ser um dos pioneiros do rock brasileiro,Erasmo Carlos (1941 - 2022) foi um um dos maiores compositores da música popular brasileira.

Recentemente, durante o programa 'Conversa Com Bial' da TV Globo, o Tremendão, como era conhecido na Jovem Guarda, revelou que foi o reponsável por compôr a canção ‘Meu Nome é Gal’, em 1969.

Ainda durante o programa, Erasmo revelou que a composição surgiu como uma forma de protestar contra os preconceitos socias da época. “Surgiu o pedido de uma música para a Gal e eu encaixei essas manifestações e reclamações que eu tinha, que eu queria desabafar. Então, eu desabafei tudo no 'Meu Nome é Gal'. 'Não precisa sobrenome pois o amor que faz o homem", lembrou o cantor.

MORTE DE ERASMO CARLOS

Erasmo Carlos faleceu nesta terça-feira, 22, aos 81 anos de idade. Segundo informações do site G1, o cantor foi internado às pressas na última segunda-feira, 21, em um hospital no Rio de Janeiro e estava intubado, com quadro de síndrome edemigênica.