Emocionado, Daniel fala sobre homenagem à João Paulo em novo DVD

Daniel resolve celebrar seus 40 anos de carreira com um show em homenagem para João Paulo, que morreu em 1997

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 15h59

Um dos maiores e mais conhecidos cantores sertanejos do Brasil, Daniel (54) está completando 40 anos de estrada. Para comemorar o marco importante, o cantor resolveu relembrar e homenagear João Paulo, que esteve ao seu lado como dupla no início de sua carreira, mas que sofreu um acidente de carro que tirou a sua vida, no ano de 1997.

Em entrevista para o canal do YouTube de André Piunti, Daniel explicou mais detalhes do projeto, que reunirá mais de 20 artistas sertanejos importantes, entre eles, Chitãozinho e Xororó, Jorge e Mateus, Luan Santana e Bruno e Marrone. O DVD que se chama “Daniel canta João Paulo e Daniel - 40 anos de história”, é um show inteiramente dedicado ao repertório da dupla sertaneja e será gravado no próximo dia 21 de dezembro, em São Paulo.

Daniel contou, emocionado, que a dupla com João Paulo fez sucesso de 1994 à 1997 e que eles já estavam trabalhando muito bem, chegavam a fazer 25 shows por mês, deixando uma estrutura favorável para a família. Apesar de tudo, o cantor confessou que “foi tudo muito rápido”, até o momento da partida do parceiro.

“Foi tudo muito rápido…parece que foi ontem que estávamos montando a árvore de Natal… mas, não adianta. Eu já tentei buscar a resposta muitas vezes e eu tenho isso muito bem resolvido comigo, hoje”, desabafou o sertanejo.

“Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria aqui diante do meu público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos”, disse Daniel sobre o projeto, que já teve 80% dos ingressos esgotados em menos de 2 horas.