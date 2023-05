Em Londres, Ludmilla e Brunna Gonçalves rebolam muito ao som de Beyoncé

Rebolando no carro, Ludmilla e Brunna Gonçalves se preparam para curtir segundo show seguido de Beyoncé na Inglaterra

A cantora Ludmilla (28) e a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves (31) estão em clima de festa! Completamente apaixonadas pela Beyoncé (41), elas viajaram até Londres, na Inglaterra, para acompanhar uma verdadeira maratona de shows da cantora. Nesta terça-feira, 30, o casal mostrou que a animação para ver a artista já começa no caminho, com um vídeo pra lá de ousado dentro do carro.

Antes de curtir o segundo dia seguido de shows da cantora americana, Ludmilla e Bruna capricharam na produção e surgiram com looks ousados. O casal posou no carro, onde elas apareceram prontissímas e animadas para ver Beyoncé mais uma vez. Mas a empolgação era tanta que elas não se aguentaram e rebolaram muito ao som da cantora durante o caminho, com direito a taça de vinho e tudo!

O vídeo que captura o momento de animação no veículo foi publicado na conta oficial de Ludmilla no Instagram: “A caminho da Renaissance Tour", ela legendou super empolgada. Nos comentários, os fãs elogiaram a performance delas: “Embate de beleza”, exaltou um seguidor. “Maravilhosas”, escreveu outro. “Vocês são demais”, elogiou um terceiro.

Para celebrar a nova turnê da artista, que ainda não tem data marcada no Brasil, Lud gastou cerca de R$ 130 mil em ingressos para assistir 7 shows, sem contar o valor das passagens e hospedagens em viagens internacionais. Vale lembrar que a paixão por Beyoncé não é recente! Antes de adotar o nome artístico Ludmilla, a cantora era conhecida como "MC Beyoncé".

Ludmilla passeia no shopping e arrasa no look escolhido:

Antes de iniciar sua maratona pelo mundo para ir aos shows de Beyoncé, a cantora Ludmilla foi flagrada aproveitando uma tarde em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Mas o look elegante para curtir o passeio roubou completamente a cena nos cliques em que a cantora aparece desfilando entre um banho de lojas.

Na ocasião, Ludmilla escolheu um look super estiloso e uma bota chamativa. Lud também usava uma jaqueta e por baixo um shorts e uma blusa em tons claros. Para complementar o look, ela apostou em um coturno holográfico e deu o toque final de estilo com argolas e óculos de sol poderosos. Por fim, ela esbanjou simpatia nos registros