Ludmilla passeia no shopping e arrasa no look escolhido

LOOK DO DIA!

Ludmilla aproveitou a quarta-feira, 17 para dar uma voltinha em um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

A cantora Ludmilla (28), aproveitou a tarde desta quarta-feira, 17, para dar um passeio por um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Na ocasião, a cantora escolheu um look super estiloso e uma bota chamativa. Lud usava uma jaqueta e por baixo um shorts e uma blusa. Para complementar o look, ela apostou em um coturno holográfico e deu o toque final com argolas e óculos de sol.

Ao perceber a presença do paparazzi Ludmilla sorriu, exibindo um show de simpatia.

Fotos: Edson Aipim/ AgNews

Ludmilla mostrou talento como atriz em Velozes e Furiosos 10

Ludmilla surpreendeu a web ao anunciar a sua participação no filme Velozes e Furiosos 10, contracenando ao lado de Vin Diesel (55).

A série de filmes de Velozes e Furiosos está chegando ao seu final. Deixando uma legião de fãs para trás, a franquia circula pela lista das maiores bilheterias da história do cinema. Até o momento, a produção arrecadou cerca de US$ 6,62 bilhões.

Com a chegada do décimo episódio nesta semana, mais especificamente na próxima sexta-feira, no dia 19 de maio, pode fazer com que a colocação na lista suba. A franquia de Velozes e Furiosos está entre as 10 campeãs de bilheteria.