Ex-esposa de Nahim relembra último encontro com o cantor: "Pude te chamar"

O cantor Nahim (1952 - 2024) deixou muita saudade. Ele faleceu em 13 de junho devido a um acidente doméstico, após cair de uma escada. E a ex-esposa dele, a influenciadora digital Andreia Andrade, relatou na noite da última segunda-feira, 24, como foi o derradeiro dia do famoso.

Ambos tentavam reatar o relacionamento que chegou ao fim em outubro de 2023. Ela, que foi a última pessoa a vê-lo com vida, contou que os dois jantaram juntos na noite de 12 de junho. "Pude te chamar para um jantar e você comeu o que estava com vontade: arroz, parmegiana de frango, fritas e, de sobremesa, salada de frutas. Você estava tão feliz e radiante", escreveu Andreia nos stories do Instagram ao compartilhar um vídeo da monja Coen Rōshi.

Andreia desabafa sobre o processo de luto

Em uma publicação recente no feed do Instagram, Andreia desabafou sobre o processo de luto que vem enfrentando. "Nesses dez dias parece que parei no tempo… Quando acordei de um pesadelo sem fim, achei por um momento que não iria sobreviver… Mas sobrevivi. Perder alguém que amamos é uma dor absurda, e às vezes nenhum consolo parece suficiente. Achei por um momento que o meu mundo iria acabar, fiquei sem chão, mas não acabou!", disse ela.

E complementou: "Achei que, com o tempo, ia superar, mas descobri que o correto é me adaptar. Achei que a dor ia passar, mas aprendi que ela se acomoda e faz morada dentro da gente. Achei que voltaria a ser a mesma pessoa, mas descobri que, após uma perda, é impossível ser aquela pessoa de antes, pois tudo ao meu redor é diferente".

"Achei que o tempo amenizasse o luto, mas descobri que depende mais de mim do que do tempo. A dor é profunda, mas procuro encontrar consolo nas lembranças felizes que construímos juntos. Agradeço imensamente o apoio e carinho de cada um de vocês, pois foi fundamental para todo esse processo, e espero que a luz dele continue a guiar meus passos. Nahim, você sempre será parte de mim, e seu espírito viverá em meu coração eternamente. Um até breve da 'sua senhora", concluiu Andreia.