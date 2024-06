Maria Clara Gueiros explica escolha de morar em casa separada do parceiro

Em um relacionamento há 14 anos, Maria Clara Gueiros surpreende ao explicar os motivos por trás da decisão de morar em casas separadas

Maria Clara Gueiros e Edgar Duvivier vivem um relacionamento muito feliz há 14 anos, com um detalhe peculiar: eles decidiram morar em casas separadas. Em entrevista para o podcast de Otaviano Costa, a atriz e comediante surpreendeu ao explicar os motivos por trás dessa escolha e revelou como funciona a rotina com o amado.

Apesar de não serem casados de papel passado, Maria Clara e seu parceiro estão juntos há mais de uma década, mas decidiram não morar na mesma casa por conta do trabalho dele como artista plástico: "A minha casa é o QG, é o ponto da noite. Do jantar, das séries. Mas o Edgar toca saxofone e faz escultura. E eu moro num prédio”, disse.

“Ele estuda sax todo dia e precisa de um pé direito gigante para fazer as esculturas dele”, Maria detalhou a decisão e brincou sobre o 'expediente' em seu relacionamento: “O que eu digo é assim: a gente está junto no horário nobre e, no horário comercial, ele está na casa dele trabalhando”, a artista detalhou a rotina do casal.

Em seguida, Maria Clara se derreteu pelo amado e revelou que apesar das casas separadas, eles dormem juntos todos os dias: "Ele é muito romântico, sem ser um clichê do romântico. Compra um pãozinho e um queijinho no supermercado da esquina, a gente abre um vinho, bota uma música na Alexa e comemora, e brinda, sabe? É o máximo", disse.

Por fim, a artista ainda comentou sobre seu enteado, o ator Gregório Duvivier: "O Gregório é tão genial, é tão gentil e cavalheiro, muito bem educado pelo pai e pela mãe. Eu lembro que ele ligou pra mim um dia e falou: 'Clarinha, você terminou com o meu pai, mas eu não quero que a nossa amizade termine'”, ela lembrou de uma antiga separação.

"Um cara de 18 anos... era para estar ligado lá na vida dele ou ter comprado a briga do pai, que era mais fácil. Mas eu lembro que ele me ligou, foi lindo isso", disse Maria, que detalhou as idas e vindas de seu relacionamento: “A gente ficou seis anos de vai e volta. E aí, de 2010 pra cá, a gente está num voo de cruzeiro", a atriz celebrou.

Vale lembrar que Maria Clara Gueiros também é mãe de João Jablonski e Bruno Jablonski, frutos de seu casamento anterior com o produtor e diretor Bernardo Jablonski, do qual foram casados de 1991 a 2004, quando a atriz se divorciou. Posteriormente, ela iniciou um relacionamento com Edgar Duvivier, e desde então, estão juntos.

